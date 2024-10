(AGENPARL) - Roma, 6 Ottobre 2024

(AGENPARL) – dom 06 ottobre 2024 RADIO, AMORESE (FDI): AUGURI AD ETERNA INVENZIONE, SIMBOLO DELLA COMUNICAZIONE IN ITALIA

“Tanti auguri alla radio, eterna invenzione di Guglielmo Marconi e simbolo della comunicazione in Italia. Un simbolo che ancora oggi, cento anni dopo la prima trasmissione, nonostante la rapidissima modernizzazione tecnologica riesce a rimanere sé stessa pure incrociandosi con i cambiamenti massmediatici. Fin dal 6 ottobre 1924 la radio ha accompagnato gli italiani nel loro percorso di crescita ed evoluzione diffondendo cultura e contribuendo alla costruzione della comunità nazionale. Anche e soprattutto per questo rappresenta certamente un’icona del modo di essere degli italiani, che sono un popolo di inventori, artisti e comunicatori”. Così Alessandro Amorese, capogruppo in commissione Cultura alla Camera e responsabile delle Attività editoriali di Fratelli d’Italia.

Ufficio stampa Fratelli d’Italia

Camera dei deputati