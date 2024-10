Mercatanti in Fiera, 22^ edizione: 80 mila persone in 4 giorni

(AGENPARL) - Roma, 6 Ottobre 2024

La manifestazione dedicata allo street food internazionale di qualità e ai prodotti di alto artigianato si riconferma uno degli eventi più amati dai bergamaschi, nonostante il maltempo

COMUNICATO STAMPA

Bergamo, 6 ottobre 2023 – La stima ufficiale è di 80 mila persone in quattro giorni. Con questa affluenza chiude la 22^ edizione di Mercatanti in Fiera, segnata dal maltempo di giovedì e venerdì. Nonostante questo, la manifestazione si riconferma uno degli eventi più amati dai bergamaschi che, alle prime avvisaglie di sole, hanno invaso i 105 stand giunti quest’anno da 22 Paesi.

Un assalto pacifico e festoso al seguito del quale la polizia locale ha deciso di chiudere al traffico via Roma sabato 5 fra le 19.00 e le 23.00 e domenica 6, a partire dalle 15.00.

«Siamo soddisfatti, abbiamo visto tanti giovani abitare il centro fino a tarda sera, senza problemi di ordine pubblico e con una grande e sentita partecipazione – commenta Cesare Rossi, direttore di Promozioni Confesercenti, che aggiunge – Sabato e domenica sono state due giornate con flussi sopra la media e tavoli pieni, un’ulteriore dimostrazione di quanto quello con Mercatanti sia un appuntamento particolarmente apprezzato. Un ringraziamento particolare va all’Amministrazione comunale, alla Polizia Locale e ad Aprica che hanno permesso di vivere il centro in sicurezza e tranquillità».

Si conclude così questa edizione dell’evento Anva Confesercenti organizzato in collaborazione con Promozioni Confesercenti Bergamo che da giovedì a oggi ha animato il centro città con street food di qualità e prodotti di alto artigianato. Una proposta internazionale, completata da specialità culinarie territoriali, con 12 regioni italiane rappresentate, oltre alle eccellenze locali, sia bergamasche, sia bresciane.

