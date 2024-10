(AGENPARL) - Roma, 6 Ottobre 2024

(AGENPARL) – dom 06 ottobre 2024 CULTURA. DOMANI A PALAZZO REALE L’ANTEPRIMA STAMPA DELLA MOSTRA “BAJ CHEZ BAJ”Milano, 6 ottobre 2024 – Domani, lunedì 7 ottobre, alle ore 11 nella Sala Conferenze di Palazzo Reale, in piazza Duomo 14 (3° piano), l’assessore alla Cultura Tommaso Sacchi interviene alla conferenza stampa di presentazione di “Baj chez Baj”, la mostra dedicata a uno dei protagonisti dellaneoavanguardia italiana e internazionale in occasione del centenario della sua nascita, in programma in Sala delle Cariatidi dall’8 ottobre 2024 al 5 febbraio 2025.

Ricevi questa email perché ti sei accreditato presso l’Ufficio stampa del Comune di Milano