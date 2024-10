Comunicato stampa. ATAC, metro A Spagna: eliminate infiltrazioni da atrio e mezzanino

(AGENPARL) - Roma, 6 Ottobre 2024

*ATAC, metro A Spagna: eliminate infiltrazioni da atrio e mezzanino *

*Interventi su 100 punti di ingresso dell’acqua canalizzata verso le

fognature*

ATAC ha svolto un importante lavoro di canalizzazione delle notevoli

infiltrazioni d’acqua nella stazione Spagna che ha consentito di eliminare

alla radice il problema della persistenza di acque nell’atrio e fino al

mezzanino. Questa attività, che ha comportato la demolizione delle

contropareti delle banchine e della controvolta, originando 34 tonnellate

di macerie, è stata svolta negli 80 giorni di chiusura della stazione. Ciò

ha consentito di eliminare il problema dell’acqua in capo ai passeggeri che

stazionano in banchina e contemporaneamente mitigato ogni danno che l’acqua

potesse generare sulle strutture portanti della stazione che nel frattempo,

lo ricordiamo, è stata dotata di nuova pavimentazione nell’area delle

banchine e atrio banchine. Il sistema di canalizzazione ha previsto la posa

in opera di giunti di impermeabilizzazione – ne sono stati realizzati quasi

cento – che evitano il libero percolamento delle acque sulla banchina e sul

piano treno.

ll fatto che si notino ancora, nei canali di scolo posti in alcuni ambiti

della stazioni, flussi di acqua corrente è quindi indice che l’intervento

di canalizzazione delle infiltrazioni è ben riuscito: le acque non

ristagnano più in stazione ma vengono allontanate verso i pozzi a centro

tratta e da qui rilanciate verso le condotte di smaltimento.

*Ad interventi completati le acque canalizzate, quindi, non saranno più

visibili.* Tale processo si concluderà nelle prossime settimane. ATAC

ricorda, a tal proposito di aver già comunicato, scusandosi con i clienti,

che il cantiere di Spagna è ancora attivo e lo resterà fino al termine di

novembre. Nel frattempo l’azienda si è impegnata per restituire la stazione

alla cittadinanza nel minor tempo possibile, specie se rapportato alle

problematiche derivanti dall’acquedotto insistente sopra le gallerie, anche

a rischio di critiche, perché rimane prioritario assicurare il servizio ai

clienti.

Prima di riaprire la stazione ATAC si è occupata di verificare le

condizioni di tutti gli impianti di traslazione presenti nella stazione:

sei scale mobili di collegamento con l’atrio, due ascensori, un servoscala

e sei scale che conducono al Galoppatoio.

Sono anche presenti quattro tappeti mobili, uno dei quali in attesa di

autorizzazione per la riapertura e un secondo, oggetto di manutenzione non

eseguibile durante il cantiere, che riaprirà nei prossimi giorni.

