Zinzi (Lega): "Martusciello, metta da parte ansia da autocandidatura"

Roma, 5 ott. – “Martusciello non cerchi pretesti per continuare a provare ad imporre la sua candidatura in vista delle prossime elezioni regionali in Campania. Tra l’altro, in maniera divisiva ed arrogante. La Lega ha preso subito le distanze da tre ragazzi che in maniera del tutto autonoma e isolata si sono distinti per la loro stupidaggine. Invitiamo Martusciello a placare la sua evidente ansia da prestazione, lavorando come noi per attrarre davvero i moderati nel centrodestra. La Lega vuole unire, non dividere e ha ancora tanto da dire per far valere il progetto di futuro per la Campania.”

Lo dichiara il deputato campano della Lega e coordinatore regionale del partito Gianpiero Zinzi.