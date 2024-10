(AGENPARL) - Roma, 5 Ottobre 2024

(AGENPARL) – sab 05 ottobre 2024 Agricoltura, Leonardi (FdI): a Copagri grande successo governo Meloni

“All’evento Copagri si registra un grande successo del governo Meloni e del ministro Lollobrigida. Questo esecutivo lavora duramente e senza sosta per dare risalto ai prodotti agricoli italiani. Il Made in Italy è un’eccellenza che la nostra Nazione esporta con successo in tutto il mondo. Uno dei distretti del biologico più grande d’Italia è nelle Marche ed è qui che si manifestano in modo più evidente i grandi risultati che stiamo portando a casa. Con il governo Meloni abbiamo raggiunto importanti traguardi in questi due anni di legislatura. C’è ancora molto da fare, ma non ci stancheremo di lavorare per ridare al Paese il giusto slancio dopo anni di malgoverno”.

Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia, Elena Leonardi.

