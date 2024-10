(AGENPARL) - Roma, 4 Ottobre 2024

(AGENPARL) – ven 04 ottobre 2024 M.O.: Murelli (Lega), scandalose parole prof. Vasapollo su Israele

Roma, 4 ott. – “Scandalose le parole del prof. Luciano Vasapollo che – come ha evidenziato in un servizio la trasmissione ‘Diritto e Rovescio’ – in un’assemblea pubblica organizzata presso l’Università La Sapienza, ha definito terrorista lo Stato di Israele. I fatti devono essere raccontati così come sono accaduti e non per ideologia: Israele è stato attaccato. La guerra ci coinvolge da vicino, anche se non interviene direttamente nel nostro Paese. Che cosa può aiutare veramente il rafforzamento della pace? La democrazia fondata sui diritti e sulla responsabilità dei cittadini è un presupposto importante per dare al mondo una prospettiva stabile di pace. In questi casi, anziché veicolare messaggi di odio, sarebbe preferibile tacere”.

Così in una nota la senatrice della Lega Elena Murelli.

Ufficio Stampa Lega Senato