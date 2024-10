Comunicato stampa “Pratiche di inclusione. Educazione geografica e didattica attiva per tuttə”. L’Università di Foggia ospita il 66° Convegno Nazionale dell’Associazione Italiana Insegnanti di Geografia (AIIG)

(AGENPARL) - Roma, 4 Ottobre 2024

Nell’ottica geografica, di per sé trasversale e interdisciplinare, e nella logica degli

obiettivi della “Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile” (“Sustainable Development

Goals” – SDGs), il 66° Convegno Nazionale – 27° Corso di aggiornamento e

sperimentazione didattica dell’Associazione Italia Insegnanti di Geografia (AIIG),

quest’anno a Foggia, affronta il tema dell’inclusione. Un tema particolarmente

vicino alla Geografia, da sempre attenta alle diversità territoriali, ai valori che esse

rappresentano e ai connessi processi di integrazione, accoglienza, accessibilità e

cittadinanza, essenziali per uno sviluppo territoriale sostenibile.

È un argomento di interesse per una ampia platea, e pertanto si rivolge non solo a

Dirigenti scolastici, docenti, universitari e non, aspiranti docenti e studenti, dei diversi

ordini e gradi scolastici, dalla scuola dell’obbligo all’università, ma anche a

formatori, professionisti e tutta la cittadinanza.

Obiettivi

Il Convegno si propone di:

Comitato Scientifico:

Claudio Cerreti (Presidente Società Geografica Italiana), Chew Hung Chang

(Co-Chair Commission on Geographical Education for the International Geographical

Union), Egidio Dansero (Presidente Società Studi Geografici), Elena Dell’Agnese

(Presidente Associazione dei Geografi Italiani), Franco Iseppi (Presidente Touring Club

Italiano), Carla Masetti (Coordinatore Centro Italiano per gli Studi Storico-Geografici),

Riccardo Morri (Presidente Associazione Italiana Insegnanti di Geografia),

Giuseppe Scanu (Presidente Associazione Italiana Cartografia).

Comitato Ordinatore:

Angela Boggia, Anna Bozzi, Rosetta Carlino, Sacha M. De Giovanni, Maria Fiori,

Rosalina Grumo, Marilena Labianca, Giovanni Mariani, Maurizio Mazzocchi,

Maria Melpignano, Antonio Mininno, Biagia Papagno, Rosanna Russo,

Giusi Antonia Toto, Isabella Varraso.

Segreteria Organizzativa: Anna Bozzi, Marilena Labianca, Maurizio Mazzocchi,

Stefano Ruocco – WIP Ediz.

Design / Antonia Potito

Sviluppare contenuti e attività innovativi e creativi sul tema dell’inclusione.

Diffondere/rafforzare negli insegnanti di Geografia la consapevolezza che alcuni

aspetti del curriculum devono essere svolti con una particolare sensibilità nei

confronti degli alunni, in considerazione del loro background, cultura, religione

ecc. (“Creating an inclusive Geography classroom”, https://geography.org.uk, 2024).

Riflettere sulle specificità disciplinari e sulle principali sfide metodologiche di

innovazione e sperimentazione didattica della Geografia che rendono la

disciplina utile nei diversi contesti di insegnamento.

Proporre nella didattica attiva della Geografia strategie, percorsi geografici e

buone pratiche di educazione all’inclusione per tuttƏ ai fini della sostenibilità dei

territori.

15.00 – 17.00

09.00 – 13.00 Officine Didattiche online aperte a scuole e classi

Geografia per tutti – Angela Caruso (primo ciclo d’istruzione)

Educazione alla pace – Paolo Sellari (scuola secondaria di secondo grado)

Spazi aperti: attività di sensibilizzazione per la disabilità visiva e

motoria – Alessandro Turcato (scuola secondaria di primo grado)

Palazzo Dogana / Piazza XX Settembre

10.00 – 13.00

Mostra Cartografica gratuita e aperta alla cittadinanza

17.30 – 19.30

20.30

Transumanza, paesaggi e territori di Capitanata

a cura dell’Archivio di Stato di Foggia

Saluti Istituzionali e Relazione (Sala del Tribunale)

Il paesaggio della transumanza nel Mezzogiorno adriatico tra XV e

XIX secolo – Saverio Russo (Ordinario di Storia Moderna, Università di Foggia)

09.30 – 12.15

Scuola dell’infanzia e primaria

Officina Didattica con i vincitori del bando per laureatə in Scienze

della Formazione Primaria, ediz. 2024 (AIIG nazionale)

16.00 – 17.00

17.15

Conclusione e saluti

Escursione urbana breve

Nel cuore di Foggia: Via Arpi tra passato e presente

Rosanna Russo e Riccardo Di Cesare (DISTUM, Università di Foggia)

Cena sociale

Ristorante Double, Piazza Siniscalco Ceci 5, Foggia

Officine didattiche in presenza

08.00 – 18.30

Costruire inclusione attraverso luoghi, paesaggi e culture

Cristiano Giorda (Università di Torino, Vicepresidente AIIG)

Sacha M. De Giovanni (Presidente AIIG – Foggia), Michele Nardella (I.T.E.T. “L. Di

Maggio”, San Giovanni Rotondo)

08.00 – 18.30

Scuola dell’infazia e primaria

Un ponte d’arte per la costruzione del noi

Rosetta Carlino, Giuseppe D’Ambrosio (DS e docente I.C. “Cappuccini”, Brindisi)