C.S. 26/2024 – Alla 34^ Sagra della mela e dell’uva il Villaggio dell’Artigiano. Prodotti e servizi del territorio

(AGENPARL) - Roma, 4 Ottobre 2024

(AGENPARL) – ven 04 ottobre 2024 COMUNICATO STAMPA n. 26/2024

Lo spazio espositivo e dimostrativo a Villa di Tirano

Alla 34^ Sagra della mela e dell’uva il

Villaggio dell’Artigiano.

Prodotti e servizi del territorio.

Nell’ambito della 34^ Sagra della Mela e dell’Uva in programma a Villa di Tirano il 12 e 13 ottobre, sarà

realizzato dalla Sezione di Tirano di Confartigianato Imprese Sondrio un ampio spazio espositivo dedicato al

comparto artigiano (manifatturiero e di servizio) denominato “Il Villaggio dell’Artigiano”.

L’esposizione potrà contare su un’area all’esterno, dove verranno effettuate dagli artigiani delle

dimostrazioni pratiche e di uno spazio all’interno dell’Istituto Comprensivo di Villa di Tirano in cui verranno

esposti alcuni manufatti e prodotti realizzati dalle imprese artigiane.

Il Villaggio sarà realizzato dai consiglieri della Sezione di Tirano sotto il coordinamento del responsabile

della sezione tiranese Roberta Giumelli e sarà aperto al pubblico sabato mattina 12 ottobre e domenica 13

ottobre 2024

Per l’occasione Confartigianato ha organizzato incontri anche con i giovani e con il mondo della scuola,

sabato mattina con gli studenti della Scuola Media Statale L. Tombini di Tirano e della Scuola Secondaria di

primo grado di Aprica.

Oltre allo spazio espositivo è prevista anche una visita guidata presso un’azienda del territorio, la F.lli

Magro srl.

“La manifestazione – sottolinea Maurizio Valetti Presidente della Sezione tiranese di Confartigianato – sarà

l’occasione per valorizzare e far conoscere l’eterogeneità del comparto artigiano del mandamento di Tirano

e far conoscere e riscoprire al pubblico e ai visitatori il ricco e variegato mondo delle piccole imprese locali.

Il nostro scopo – prosegue Valetti – è anche quello di lanciare un segnale ai più giovani circa le opportunità

di lavoro nelle piccole imprese in una fase congiunturale e ormai strutturale, sempre più contrassegnata

dalla carenza di risorse umane.”.

Sondrio, 4 ottobre 2024 – Prot. n. 180