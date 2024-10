(ARC) Cultura: Anzil, Ass. Mitteleuropa testimone di diplomazia del futuro

(AGENPARL) - Roma, 4 Ottobre 2024

(AGENPARL) – ven 04 ottobre 2024 Gorizia, 4 ott – “Questa associazione ? nata nel 1974 per opera

di galantuomini d’altri tempi, in anni difficili in cui popoli

amici erano stati divisi con la forza e dialogare era quasi

impossibile. Oggi Mitteleuropa ? testimone di una diplomazia del

futuro fondata sulla cultura e la buona educazione”.

Cos? il vice governatore con delega a Cultura e sport Mario Anzil

all’inaugurazione a Gorizia della mostra “1974-2024:

l’associazione Mitteleuropa compie 50 anni” allestita all’interno

della Biblioteca statale isontina di Gorizia per celebrare il

cinquantenario di attivit? dell’associazione Mitteleuropa fondata

e presieduta da Paolo Petiziol. Al taglio del nastro ha preso

parte anche l’assessore regionale a Lavoro e Istruzione Alessia

Rosolen, gli amministratori dei Comuni di Gorizia e Nova Gorica,

il soprintendente Luca Caburlotto.

“Sono state coltivate tante amicizie in questi decenni; ora si

apre una nuova stagione con Go!2025 che ha trasformato un confine

da linea di divisione a opportunit? di amicizia e relazione” ha

rimarcato Anzil, aggiungendo che “con le regole della buona

convivenza siamo oggi in grado di apprezzare le nostre identit?

come quelle altrui, le tradizioni, la cultura, la storia di

tutti. Abbiamo bisogno di una nuova forma di buona educazione che

ci accompagni a scrivere pagine di storia nuova”.

La mostra, aperta dal 4 ottobre al 4 novembre, ? l’occasione per

ripercorrere la storia dell’associazione e, allo stesso tempo,

quella della Regione e dell’Europa: ? organizzata secondo un

percorso temporale a partire dall’ingresso della Biblioteca

statale isontina con i documenti dei primi anni dell’associazione

e poi, a salire, nei due piani superiori, con l’esposizione di

foto, oggetti, lettere e testi organizzati in bacheche e totem.

Si possono ammirare il telegramma scritto in friulano in

occasione dell’elezione di Papa Giovanni Paolo II e la risposta

della Segreteria di Stato Vaticana; la foto del presidente

Scalfaro che riceve il Vino della pace a Gorizia nel 1995 o

quella con il Presidente della Repubblica Ceca Vaclav Havel

durante l’ultima visita di Stato a Roma nel 2002.

Le celebrazioni per il cinquantesimo dell’Associazione

Mitteleuropa culmineranno il 25 e 26 ottobre tra Udine e Aquileia

con la ventesima edizione dell’annuale Forum, dal titolo “50.

anniversario di un sogno senza confini”, con numerosi ospiti

internazionali e con lo speciale concerto “Sinfonia delle

nazioni” di FVG Orchestra nella basilica patriarcale di Aquileia.

