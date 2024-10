SPETTACOLO “Vision&suonO – Gli strumenti di Baschenis e la musica del ‘600” – SABATO 5 OTTOBRE 2024, TEATRO CONSORTIUM

(AGENPARL) - Roma, 3 Ottobre 2024

(AGENPARL) – gio 03 ottobre 2024 con la presente si prega di dare diffusione al seguente appuntamento che andrà in scena a Massa Martana al Teatro CONSORTIUM sabato 5 ottobre alle ore 21:15 :

« Domani ore 21, andrà in scena al teatro CONSOR T IUM a Massa Martana lo spettacolo Visone Suono – gli strumenti di Baschenis e la musica del ‘600

Un viaggio nel suono antico degli strumenti barocchi nei dipinti di Evaristo Baschenis, che prendono vita nelle mani sapienti dei maestri GIACINTA SIMON, ILIL DANIN, EARL CHRISTY, LUCA e MARCO VENTURI.

Musiche di Monteverdi, Merula, Cazzati e altri

Testi e narrazione Emidio De Albentiis. Regia Leonardo Camilli »

Descrizione

Per la rassegna “ Visone Suono ”, sabato 5 ottobre 2024 ore 21:15 “ PIANOFORTE voce APS ” mette in scena al teatro CONSOR T IUM a Massa Martana lo spettacolo “ Gli strumenti di Baschenis e la musica del ‘600 ”

Un viaggio nel suono antico degli strumenti barocchi attraverso la visione pittorica di Evaristo Baschenis, durante il quale il professor Emidio De Albentiis, già rettore dell’Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci” di Perugia, veste i panni del pittore bergamasco Baschenis che si presenta e illustra le sue nature morte. Durante questo viaggio gli strumenti rappresentati nei suoi quadri, flauto, liuto, tiorba, violino e spinetta, prendono vita nelle mani sapienti dei maestri ILIL DANIN, EARL CHRISTY, LUCA e MARCO VENTURI, regalando al pubblico le sonorità della nostra migliore tradizione musicale del ‘600, dal grande Claudio Monteverdi, a Tarquinio Merula, fino ad arrivare a Maurizio Cazzati, coetaneo di Baschenis.

Con la partecipazione straordinaria del mezzosoprano GIACINTA SIMON.

Testi di Emidio De Albentiis

Regia di Leonardo Camilli.

In allegato alcune immagini del teatro, degli artisti e delle opere di Baschenis