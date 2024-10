RIVOLUZIONE DIGITALE – NUOVE FRONTIERE DELL’INTELLIGENZA DIGITALE Convegno questa mattina al CTE Next.

(AGENPARL) - Roma, 3 Ottobre 2024

(AGENPARL) – gio 03 ottobre 2024 RIVOLUZIONE DIGITALE – NUOVE FRONTIERE DELL’INTELLIGENZA DIGITALE

L’intelligenza artificiale, la nuova frontiera dell’innovazione tecnologica, è destinata ad avere un ruolo sempre più preponderante non solo sull’attività delle imprese ma anche sulla quotidianità dei cittadini e sull’attività della Pubblica amministrazione. Un tema di stringente attualità che, tra sfide e opportunità, è stato affrontato nel corso del convegno che si è tenuto oggi al CTE Next, Casa delle Tecnologie emergenti, con due tavole rotonde dedicate a due aspetti peculiari dell’applicazione di questa tecnologia emergente: “AI, una rivoluzione per cittadini e imprese” e “Etica, lavoro e territorio nell’era dell’AI”. L’evento è stato organizzato da Regione Piemonte in collaborazione con CSI Piemonte, Anfov, Anci Piemonte e Uncem.

In apertura di lavori il saluto del presidente della Regione, Alberto Cirio.

«L’intelligenza artificiale – ha affermato il Presidente – rappresenta una grande opportunità per l’intero pianeta e per chi, come la Regione Piemonte, è sempre stata una regione capace di innovare, di fare ricerca grazie anche al Politecnico e allo strettissimo rapporto con le Università per far sì che l’innovazione tecnologica diventasse una delle prime attenzioni cui dedicare anche risorse pubbliche che noi annualmente, attraverso il Fesr, mettiamo a disposizione degli atenei e delle aziende. L’intelligenza artificiale deve essere trattata con la cautela necessaria di chi parla di un qualcosa che non potrà mai prescindere dall’elemento umano, dalla coscienza dell’uomo ma non per questo noi dovremmo privarci di grandissime opportunità che cittadini, sanità, attività produttive, economia, scuola, istruzione potranno avere dall’intelligenza artificiale. Il timone dell’intelligenza artificiale sarà sempre nelle mani dell’uomo: questo è vero ma avremo, d’altra parte la possibilità di avere strumenti tecnologici straordinari che possono migliorare la vita dell’uomo. Trattiamola con cautela ma non chiudiamoci di fronte ai cambiamenti».

«Auspico che l’incontro di oggi rappresenti il primo passo di un percorso di dialogo e di confronto sul tema dell’intelligenza artificiale, da considerarsi senza dubbio una potente leva per trasformare la pubblica amministrazione in una realtà più moderna, reattiva, innovativa e più vicina ai cittadini nell’erogazione dei servizi – ha sottolineato il Ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo – Di fronte a questa grande innovazione non dobbiamo farci trasportare dai cambiamenti, ma è importante saperli gestire. Per questo stiamo lavorando con un team dedicato per cogliere tutte le possibili implicazioni dell’innovazione tecnologica e per fare in modo che l’intelligenza artificiale possa essere utilizzata come ausilio insostituibile dell’azione delle nostre persone»

«Per affrontare le sfide di un mondo in rapida evoluzione, il CSI è consapevole che, oltre a sviluppare infrastrutture e tecnologie sempre più avanzate, è fondamentale promuovere una cultura digitale, per sfruttarne le opportunità e al tempo stesso identificarne e gestire i rischi – ha aggiunto Letizia Maria Ferraris, presidente CSI Piemonte – Il Consorzio è impegnato in questo percorso con la convinzione che il progresso tecnologico debba essere accompagnato dalla crescita delle competenze e dal sostegno culturale per evitare disuguaglianze e salvaguardare i diritti e le libertà di tutti i cittadini»

«L’Intelligenza artificiale è una sfida epocale che deve coniugare molteplici aspetti che vanno dal capitale umano a quello economico – ha affermato l’assessore regionale all’Intelligenza artificiale e Innovazione, Matteo Marnati – Sul fronte della Pubblica amministrazione, con questa tecnologia si potranno implementare molti servizi che devono essere accessibili e inclusivi, per tutte le fasce sociali e per tutti i comuni, dai più grandi ai più piccoli che sono particolarmente numerosi sul nostro territorio regionale. La Pubblica Amministrazione non deve essere solo al passo con i tempi, ma, dove possibile, li deve precedere. Di particolare importanza sono i temi della connessione e del personale: spesso, ad esempio, gli uffici pubblici hanno orari che non collimano con le esigenze di chi lavora e in questo caso, come in molti altri, questa tecnologia può avere un ruolo importante. L’intelligenza artificiale comunque dovrà essere di supporto all’uomo, il cui ruolo rimane centrale»

«L’intelligenza artificiale può supportare le imprese in un ampio spettro dello loro attività e rafforzare la loro competitività: analisi grandi dati a supporto delle strategie di sviluppo e mercato, miglioramento e automazione dei processi aziendali, gestione della catena di approvvigionamento e del magazzino – ha affermato l’assessore allo Sviluppo Attività produttive, Andrea Tronzano – La Regione mette in campo le risorse del PR FESR 2021-2027 in favore di:- attività di ricerca, sviluppo e innovazione, aggiornamento delle competenze, investimenti in digitalizzazione. Le risorse FESR a sostegno di programmi di investimento in R&D – compresi quelli afferenti l’IA – ammontano a circa 300 milioni di euro. la Regione, sempre ricorrendo ai Fondi Strutturali Europei, ha destinato 80 milioni di euro al sostegno degli investimenti delle imprese che intendano incrementare il livello di digitalizzazione anche ricorrendo alle tecnologie legate alla AI»

Ai lavori della prima tavola rotonda hanno partecipato Giovanni Anastasi, presidente Formez responsabile task force IA Funzione pubblica, Stefano Paolo Corgnati, Rettore del Politecnico di Torino e Pietro Pacini, direttore generale CSI Piemonte.

Nella seconda tavola rotonda, cui hanno partecipato Giuliana Fenu, direttore Competitività del Sistema Regionale della Regione Piemonte, Michele Pianetta, vicepresidente Anci Piemonte, Diego Mele, sindaco di Borgone Susa, rappresentante della Giunta Uncem Piemonte e, in video collegamento l’economista Paolo Turati, è stato affrontato il tema “Etica, lavoro e territorio nell’era dell’AI”.

«La sfida innovativa dell’AI è un tema centrale nel Paese e un processo inarrestabile – sottolinea Umberto De Julio, Presidente ANFoV – La risposta che potremo dare all’avvento dell’AI dipenderà dalla capacità di non subirlo, come una sostituzione di altre procedure, ma di sfruttarlo come opportunità per migliorare produttività ed efficienza delle organizzazioni e qualità dei servizi erogati sia dalle public utilities ai clienti, sia dalla PA ai cittadini»

I partecipanti al convegno hanno potuto sperimentare attività con assistenti virtuali e chat basate su “AI generativa”, con postazioni curate dal CSI. Tante le esperienze presentate, realizzate dal Consorzio.

C’era Camilla, l’assistente digitale basata sull’intelligenza artificiale generativa che affiancherà i cittadini nell’utilizzo dei servizi digitali. Potrà essere utilizzata come concierge informativa on line, sui siti web o in totem nei luoghi fisici, per esempio con funzioni di accoglienza o per prenotare appuntamenti presso gli sportelli dei Comuni.