+++ mi segnalano un anomalia di invio, reinoltro e scusate +++

(AGENPARL) - Roma, 3 Ottobre 2024

(AGENPARL) – gio 03 ottobre 2024 L’assessore Marina Chiarelli sulla scomparsa di Franco Chimenti

« La sua dedizione allo sport e il suo contributo alla crescita del golf in Italia resteranno sempre impressi nella memoria di tutti noi. Un uomo di grande visione, che ha saputo guidare con competenza un intero movimento sportivo, trasformandolo in una realtà internazionale per l’Italia. Anche il Piemonte lo piange, riconoscente per il suo impegno nel far crescere questo sport nella nostra regione, dove ha lasciato un segno indelebile ».

Così l’assessore regionale allo sport Marina Chiarelli dopo la scomparsa del presidente di Federgolf, Franco Chimenti.

Ufficio di Comunicazione dell’assessore al Turismo, Cultura, Sport e post olimpico, Pari opportunità e politiche giovanili

Marina Chiarelli