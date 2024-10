Il petrolio aumenta di circa il 5% a causa dell’escalation del conflitto in Medio Oriente

(AGENPARL) - Roma, 3 Ottobre 2024

Oggi i prezzi del petrolio hanno subito un aumento significativo, spinti dai crescenti timori legati all’espansione del conflitto in Medio Oriente, una regione chiave per la produzione globale di greggio. Le tensioni in questa area strategica hanno alimentato preoccupazioni per possibili interruzioni delle forniture di petrolio, spingendo i mercati globali a reagire rapidamente.

I futures del greggio Brent, il benchmark internazionale, hanno registrato un incremento del 4,86%, portandosi a 77,49 dollari al barile. Anche il West Texas Intermediate (WTI), il riferimento per il mercato statunitense, ha visto un aumento notevole, salendo di 3,58 dollari, pari a un 5,11%, fino a raggiungere 73,68 dollari al barile.

Questi incrementi rappresentano una reazione diretta ai timori che il conflitto, se ampliato, possa perturbare le rotte di esportazione del petrolio o colpire direttamente i principali produttori della regione.

Durante la giornata, i futures del Brent hanno raggiunto un picco di 77,65 dollari al barile, il livello più alto dalla fine di agosto 2023. Anche il WTI ha toccato un massimo di 73,95 dollari al barile, segnando il livello più alto nell’ultimo mese.

Parallelamente, i futures della benzina negli Stati Uniti hanno registrato un incremento superiore al 5% nel corso della sessione, segno di una crescente preoccupazione per l’impatto che il conflitto potrebbe avere sull’intera catena di fornitura di prodotti energetici.

L’attenzione dei mercati resta focalizzata sul potenziale impatto che un’escalation del conflitto in Medio Oriente potrebbe avere sulla disponibilità di petrolio. Con gran parte della produzione mondiale di greggio concentrata in questa regione, anche minime interruzioni potrebbero avere effetti a catena sulle forniture globali, spingendo ulteriormente verso l’alto i prezzi dell’energia.

In conclusione, l’aumento dei prezzi del petrolio riflette l’incertezza e la volatilità che accompagnano il conflitto in Medio Oriente, con i mercati energetici che restano in allerta per possibili ulteriori sviluppi che potrebbero aggravare la situazione delle forniture globali.