cs voucher promozione sport di base

Voucher per promuovere lo sport di base, al via da oggi il bando

La Regione Marche si propone di sostenere le famiglie in condizione di vulnerabilità economica, per facilitare l’iscrizione e la partecipazione dei ragazzi di minore età a corsi, attività e campionati sportivi. A tale scopo è stato emanato un bando per l’assegnazione di voucher alle famiglie finalizzato a sostenere la pratica sportiva di base dei giovani di età ricompresa fra i 6 e i 18 anni. Da oggi è possibile inviare le domande di adesione.

“Si tratta di una misura – spiega l’assessore regionale allo Sport, Chiara Biondi – che costituisce una implementazione del Programma Sport 2024. L’obiettivo è quello di sviluppare concretamente il principio del diritto allo sport per tutti, come sancito dalla nostra Costituzione; di favorire l’attività sportiva quale strumento di promozione del benessere e dei corretti stili di vita, di prevenzione, sviluppo e inclusione sociale agevolando le famiglie che appartengono a fasce di reddito medio-basse; oltre che favorire la pratica sportiva per i minori con disabilità fisico-motoria, sensoriale ed intellettiva/relazionale”.

Per sport di base si intende qualsiasi forma di attività fisica che, attraverso una partecipazione organizzata, abbia per obiettivo l’espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l’ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli.

“È molto importante – sottolinea ancora Biondi – promuovere nei più giovani uno stile di vita attivo, in contrasto alla sedentarietà, scongiurando così l’abbandono della pratica motoria e sportiva. Questo favorirà la partecipazione dei ragazzi a corsi, attività e campionati sportivi organizzati da associazioni e società sportive dilettantistiche che potranno così essere indirettamente favorite dall’adesione di nuovi iscritti e tesserati”.

La Regione metterà a disposizione risorse dal Fondo per la promozione dell’attività sportiva di base sui territori, relativamente all’annualità 2024, per un ammontare complessivo di € 610.572,60.

Il voucher è un buono equivalente ad un riconoscimento economico rilasciato dalla Regione Marche per compensare il costo annuale dell’attività sportiva prescelta. L’annualità di riferimento è il 2024/2025 (con avvio delle attività non antecedente al 01/08/2024 e non successivo al 31/07/2025).

A beneficiarne saranno giovani atleti di età compresa fra 6 e 18 anni (non compiuti) con i seguenti requisiti posseduti al momento della domanda: essere residente in un Comune della Regione Marche; far parte di un nucleo familiare con certificazione di reddito ISEE rilasciata dall’INPS fino ad € 18.000,00 (per le domande riferite ad atleti normodotati) oppure, in alternativa, far parte di un nucleo familiare con almeno un figlio disabile con certificazione di reddito ISEE rilasciata dall’INPS fino ad € 25.000,00 (per le domande riferite ad atleti con disabilità).

Le domande devono essere presentate da un genitore/tutore legale appartenente al nucleo familiare all’interno del quale è presente l’atleta minore per cui è stato presentato il modello DSU ai fini del rilascio della dichiarazione ISEE per l’anno 2024.

L’assegnazione del riconoscimento economico (voucher) avverrà attraverso una procedura valutativa a graduatoria, nei limiti delle risorse stanziate per la presente Misura o che si renderanno successivamente disponibili. Il voucher sportivo non è cumulabile con altri incentivi finanziari, emanati a livello nazionale o locale.

La modalità di riconoscimento del contributo è pari al 90% del costo annuale dell’attività sportiva individuata dal beneficiario, con un massimale di € 400,00.

Le domande potranno essere presentate dalle ore 09:00 del 03/10/2024 fino alle ore 17:00 del 31/10/2024 attraverso la piattaforma dedicata Siform2 raggiungibile al seguente link:

https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Turismo-Sport-Tempo-Libero/Sport/Interventi-di-promozione-sportiva-2024#22705_Misura-10

