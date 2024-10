comunicato – ATTRAZIONE PIEMONTE Gli indicatori dell’attrattività regionale secondo The European House – Ambrosetti. DOMANI ORE 11 AL GRATTACIELO PIEMONTE

(AGENPARL) - Roma, 3 Ottobre 2024

(AGENPARL) – gio 03 ottobre 2024 ATTRAZIONE PIEMONTE

Gli indicatori dell’attrattività regionale

secondo The European House – Ambrosetti

venerdì 4 ottobre 2024, alle ore 11.00 (con ritrovo in sala a partire dalle ore 10.30) presso il Grattacielo Piemonte, in Piazza Piemonte, 1 a Torino, al piano 41, si svolgerà il Forum “ATTRAZIONE PIEMONTE. Gli indicatori dell’attrattività regionale secondo The European House – Ambrosetti”, realizzato da Regione Piemonte in collaborazione con TEHA Group.

Durante l’evento saranno presentati in anteprima i risultati del Dossier Strategico che TEHA ha elaborato sull’attrattività del Piemonte, attraverso la messa a punto di un modello interpretativo di sintesi dell’attrattività regionale a confronto con gli altri territori italiani e l’individuazione degli elementi di eccellenza del sistema-Piemonte nelle aree-chiave ritenute rilevanti da imprese e investitori .

All’evento partecipano il Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, il Vicepresidente della Regione, Elena Chiorino, l’Assessore alle Attività produttive e Internazionalizzazione della Regione, Andrea Tronzano, il Sottosegretario alla Presidenza della Regione, Claudia Porchietto, e il Managing Partner & CEO di The European House – Ambrosetti e TEHA Group, Valerio De Molli .

Sono previste le testimonianze di: Antonio Casu, Chief Executive Officer di Italdesign; Massimo Comparini, Managing Director della Space Business Unit del Gruppo Leonardo e Presidente di Thales Alenia Space; Valentino Confalone, Country President Italy di Novartis; Marco Lavazza Vice Presidente di Lavazza; Alessandro Renzo, Managing Director Italy and Switzerland di GXO e Amministratore Delegato di GXO Logistics Italy; Ivana Semeraro, Partner di iCON Infrastructure LLP; Michele Viale, Managing Director di Alstom Italia e Presidente e Amministratore Delegato di Alstom Ferroviaria; Cino Zucchi, Architetto e fondatore dello Studio di architettura CZA – Cino Zucchi Architetti; Carlotta Gilli, campionessa paralimpica, Claudio Marchisio, ex centrocampista della Juventus e della Nazionale italiana di calcio.

I lavori saranno moderati da Tonia Cartolano, caporedattrice di SkyTG24.

