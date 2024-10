(AGENPARL) - Roma, 3 Ottobre 2024

COMUNICATO STAMPA

AI per il Made in Italy:

Quattro progetti vincitori del bando “crescerAI”

del Fondo per la Repubblica Digitale, con il supporto di Google.org

Svilupperanno soluzioni IA open source destinate alle piccole e medie

imprese.

Il bando è stato pubblicato dal Fondo per la Repubblica Digitale e sostenuto

da Google.org tramite il Social Innovation Fund sull’Intelligenza

Artificiale.

Roma, 3 ottobre 2024 – “Tornatura”, “SUMMA”, “wAIne”, “Ridurre gli sprechi,

ottimizzare gli acquisti”: sono questi i quattro i progetti selezionati

attraverso il bando “crescerAI”, pubblicato a ottobre 2023 dall’Impresa

sociale Fondo per la Repubblica Digitale e sostenuto da Google.org con 2,2

milioni di euro tramite il proprio

Social Innovation Fund per l’IA.

I progetti selezionati svilupperanno nel corso dei prossimi 24 mesi

soluzioni di AI open source per le PMI del Made in Italy: “Tornatura” e

“wAIne” per il settore agroalimentare, “Summa” per l’ambito energetico,

“Ridurre gli sprechi, ottimizzare gli acquisti” per il settore turistico. Si

tratta di progetti scalabili e potenzialmente capaci di generare un

beneficio funzionale alle esigenze del tessuto produttivo di PMI e imprese

sociali italiane.

“L’Impresa sociale Fondo per la Repubblica Digitale ha individuato quattro

progetti di AI che permetteranno la crescita delle piccole e medie imprese.

Secondo la Commissione Europea in Italia solo il 18% delle imprese riesce ad

adottare due o più soluzioni di AI. L’obiettivo di crescerAI è dare la

possibilità a tante aziende piccole e medie e ai loro collaboratori di stare

al passo e non rimanere indietro” così Giovanni Fosti, Presidente

dell’Impresa sociale Fondo per la Repubblica Digitale.

Per Melissa Ferretti Peretti, VP e Country Manager di Google Italia: “Da

anni Google affianca l’Italia nel suo percorso di crescita attraverso

l’innovazione tecnologica, e crediamo fortemente che l’Intelligenza

Artificiale possa essere un vero motore di crescita del nostro Paese.

Supportare il Fondo per la Repubblica Digitale, con il finanziamento del

programma “crescerAI” tramite Google.org, è parte

integrante di questo impegno: investire sul Paese e i suoi innovatori. I

quattro progetti selezionati sono una dimostrazione eccellente del

potenziale dell’IA per il Made in Italy e siamo entusiasti di contribuire a

questo processo di trasformazione”.

Secondo le stime del Parlamento Europeo l’Intelligenza Artificiale

permetterà una crescita della produttività del lavoro compresa tra l’11% e

il 37% entro il 2035. Inoltre, Anitec-Assinform evidenzia come in Italia nel

2022 il mercato dell’AI abbia raggiunto un volume di oltre 400 milioni di

euro (+21,7%) e stima che entro il 2025 si raggiungeranno i 700 milioni.

I PROGETTI SELEZIONATI.

“Tornatura” è il progetto dell’International Foundation Big Data And

Artificial Intelligence For Human Development (IFAB) per il settore

agroalimentare che propone lo sviluppo di una soluzione di AI per contenere

gli effetti delle emergenze fitosanitarie e ridurre i danni dei patogeni

alla produzione ortofrutticola, eccellenza del Made in Italy.

Rendere affidabile ed efficace la transizione energetica passando dai

combustibili fossili alle energie rinnovabili tramite modelli di AI, con

particolare riferimento alle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER). Questo

è l’obiettivo di “SUMMA. SUstainable Microgrid MAnagement with federated

reinforcement learning”, il progetto dell’Università degli Studi di Siena

che opererà nell’ambito energetico.

Per il settore agroalimentare, è stato selezionato anche “wAIne. Viticoltura

e Intelligenza Artificiale”. Il progetto dell’Università di Pisa – Centro di

servizi Polo Universitario Sistemi Logistici di Livorno mira a sviluppare un

sistema di supporto alle decisioni per la difesa innovativa e sostenibile

dei vigneti.

“Ridurre gli sprechi, ottimizzare gli acquisti” è il progetto della Facoltà

di Economia della Libera Università di Bolzano che ha l’obiettivo di

ridurre, nel settore turistico, lo spreco alimentare e ottimizzare, tramite

l’AI, il processo di acquisto di prodotti alimentari in strutture ricettive

italiane.

Per tutti i dettagli relativi al bando “crescerAI” si può consultare il sito

fondorepubblicadigitale.it.

