Presentato il programma “Orizzonti educativi: la Città come laboratorio di pedagogia”

(AGENPARL) - Roma, 2 Ottobre 2024

(AGENPARL) – mer 02 ottobre 2024 Programma gratuito

di incontri, eventi,

laboratori e attività

Settore Istruzione, Giovani e

Partecipazione

“Stili educativi funzionali allo sviluppo

delle competenze sociali e relazionali”

Presentazione del Programma

Scuola e Città 2024-2025

Attività e Laboratori al Parco

La Rosa dei venti

“Prendersi cura dell’ambiente

per prendersi cura di sé”

9 ottobre ore 10.00

Laboratori nel verde per bambin* delle primarie

partecipanti al progetto, a cura della Rete

“patto collaborazione Rosa dei venti”

“La rosa del quartiere”

10 ottobre ore 15.30

Open day rivolti alle Associazioni: conoscere il parco

e tutte le sue potenzialità educative e culturali per il

territorio, a cura della Rete “patto collaborazione

Rosa dei venti”

“Narrando la Rosa”

17 ottobre ore 17.00

“Educare esseri liberi e speciali”

15 novembre ore 15.45 presso Sala Congressi

Biblioteca Labronica, Villa Fabbricotti

“L’utilizzo precoce della tecnologia:

il dilemma del terzo millennio”

Rivolto a insegnanti e personale educativo

delle Scuole di ogni ordine e grado

e d u c a ti vi

Incontro di approfondimento con esperti, a sostegno

della genitorialità

rivolto alle famiglie dei/delle bambin* e al personale

educativo e insegnante dei nidi e delle Scuole

dell’Infanzia

conduzione a cura della Dott.ssa Gigli dell’ Università di

Bologna Dipartimento di Scienze Dell’Educazione

30 settembre ore 16.30 presso Auditorium

Pamela Ognissanti

6 Febbraio ore 16.30

presso Auditorium Pamela Ognissanti

a’ c

la b o r a t o rio

Incontro con esperti sul tema della crescita in un’ottica

inclusiva rivolto alle famiglie dei/delle bambin* dei

nidi e delle Scuole dell’infanzia, a cura del Consorzio

SED in collaborazione con Dott.ssa Donatella Fantozzi

e Dott.ssa Elena Falaschi, Unipi Dipartimento di Civiltà

e Forme del Sapere Didattica e Pedagogia Speciale

“Inside out 2”, il senso di sé e

l’autostima

12 dicembre ore 9.00 presso Cinema Teatro 4 Mori

Presentazione del Laboratorio teatrale

a cura di Fabrizio Brandi, promosso dalla Sezione

soci Unicoop Tirreno di Livorno

“Liberi di apprendere:

valorizzare i DSA nel rispetto di

ogni identità”

10 ottobre ore 17.30 presso Scuola Volano,

Proiezione gratuita del film di animazione e dibattito con

esperti rivolto a ragazz* delle secondarie di primo grado

partecipanti al progetto

conduzione a cura del Dottor Pier Giorgio Curti

psicoanalista filosofo

“La mia identità digitale:

quanto mi influenzano i social

media?”

Presentazione del progetto rivolto al personale

educativo/insegnante e alle famiglie

a cura dell’Associazione COMUNICO, con

l’intervento della Dottoressa Tiziana Rapisarda e

della Dott.ssa Donatella Iannaccone

14 gennaio ore 10.00 presso Cisternino di Città

“Laboratorio del Gusto:

cuciniamo insieme le ricette della

mensa”

“Tracce creative: esprimere sé

stessi…attraverso l’arte”

5 novembre ore 17.00 presso Lab Cooking,

Laboratorio di cucina rivolto alle famiglie

dei/delle bambin* delle Scuole Primarie,

a cura dell’Ufficio Ristorazione e Servizi

Scolatici

Laboratori con ragazz* delle scuole secondarie di

primo grado partecipanti al progetto conduzione a

cura dell’Associazione Il Sestante

21 gennaio dalle ore 16.00

presso Liceo Cecioni

Laboratorio sulle rappresentazioni grafiche e le

illustrazioni con Valentina Savi, illustratrice e

content creator

@tuttelemelediannie

0586/824313

7 febbraio dalle ore 16.30 presso Cisternino

di Città

Incontro di approfondimento sull’influenza

dell’utilizzo dei dispositivi tecnologici sullo sviluppo

sociale e cognitivo infantile, rivolto alle famiglie

dei/delle bambin* e al personale insegnante delle

Scuole primarie e secondarie in collaborazione con

le Cooperative Orsa e Progetto A

conduzione a cura del Dott. Alberto Pellai medico e

psicoterapeuta

“Adolescenza: età dell’eccesso tra

evasione e limiti. Una sfida educativa”

21 febbraio dalle ore 16.00 presso Cinema

Teatro 4 Mori

Dialogo con Laura Pigozzi, psicoanalista e psicologa

clinica, scrittrice del nuovo libro “L’età dello sballo”

Rizzoli Editore

“La genitorialità femminile:

giocare i propri ruoli tra aspettative

e senso di sè”

4 Aprile dalle ore 17 presso Centro Donna

(Largo Strozzi)

Approfondimenti e dibattito con esperte sulla

valorizzazione del femminile, rivolto alle famiglie e a

tutta la cittadinanza

conduzione a cura della Dott.ssa Dello Preite UnifiDipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura,

Letterature e Psicologia (FORLILPSI) e delle

Associazioni del Centro Donna

“La città dei bambini e delle bambine”

16 e 17 Maggio presso Villa fabbricotti

Un week end di laboratori e attività rivolto ai/alle

bambin* della Città e alle loro famiglie in

collaborazione con le Cooperative Orsa e Progetto A, le

scuole e le Associazioni del territorio

@credlivorno