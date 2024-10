(AGENPARL) - Roma, 2 Ottobre 2024

(AGENPARL) – mer 02 ottobre 2024 NUOVE FIGURE PROFESSIONALI ALL’ITS ACADEMY SISTEMA AGROALIMENTARE RIETI CON IL CORSO DI “TECNICO SUPERIORE PER LA BIOECONOMY E TURISMO RURALE”

Lorenzini: “Un volano per la nostra economia e la possibilità di creare nuovi posti di lavoro”

Iscrizioni aperte fino al 14 ottobre per il nuovo corso “Tecnico superiore per la bioeconomia e turismo rurale”, che prenderà il via a fine mese all’ITS Academy Sistema Agroalimentare di Rieti ed avrà la durata di due anni, articolati in quattro semestri per 1.800 ore complessive e stage in azienda.

“Il nostro settore ha bisogno di figure professionali sempre nuove – spiega il presidente dell’ITS Academy Sistema Agroalimentare, Claudio Lorenzini, già direttore di Coldiretti Rieti – come quelle che verranno formate nel corso di “tecnico superiore per la bioeconomia e turismo rurale. Gli studenti matureranno una conoscenza specifica delle norme relative allo sfruttamento dei rifiuti alimentari, con l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale e sviluppare colture industriali in aree marginali”.

Un corso rivolto agli studenti già in possesso del diploma di scuola superiore, senza limiti di età anagrafica, che vede tra le principali materie quelle relativi alla normativa ambientale, al turismo enogastronomico, all’economia del cibo e dei territori, ma anche alle politiche comunitarie e marketing del turismo rurale. Al termine del percorso si conseguirà il Diploma di Tecnico Superiore con la certificazione delle competenze corrispondenti al V livello del Quadro europeo delle qualifiche – EQF.

L’ITS Academy, con sede a Rieti, rientra nel sistema nazionale dell’istruzione terziaria professionalizzante, post-diploma e a ciclo breve promossa dal Mim e dalle Regioni per lo sviluppo e la competitività del Paese.

“I professionisti formati – conclude Lorenzini – saranno in grando di sviluppare e affrontare problemi tecnologici e organizzativi, progettare architetture sostenibili e incentivare il turismo rurale, valorizzando così le risorse locali del territorio reatino. Un volano, dunque, per la nostra economia e al tempo stesso la possibilità di creare nuovi posti di lavoro e l’opportunità per i nostri giovani di restare nella loro terra”.