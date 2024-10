(AGENPARL) - Roma, 2 Ottobre 2024

*On. Riccardo De Corato*

*Gruppo Fratelli d’Italia*

*M.O., DE CORATO (FDI): «PERICOLOSO ATTEGGIAMENTO CENTRI SOCIALI MILANO.

SFIDA A STATO».*

Milano, 2 Ottobre 2024 – «Il fatto che i centri sociali milanesi abbiano

deciso di partecipare a Roma al corteo del prossimo 5 ottobre, è l’ennesimo

segnale di sfida allo Stato che ne ha già vietato, attraverso il Viminale,

lo svolgimento. Gli anarchici e no-global milanesi, contrariamente ai

‘colleghi’ romani, hanno deciso di disubbidire alle leggi e ai divieti

imposti dal Ministero degli Interni. Ancora una volta, i centri sociali,

stanno facendo ciò che vogliono continuando con atteggiamenti antisionisti:

ho già espresso preoccupazione per questa deriva pericolosa. Occorre

intervenire al più presto e porre fine a queste situazioni allarmanti e

illegali».

Lo dichiara il Deputato di Fratelli d’Italia e vice Presidente della

Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati, capogruppo Fdi

in Commissione Parlamentare Antimafia ed ex vice Sindaco della città nelle

Giunte di Centrodestra, *Riccardo De Corato.*