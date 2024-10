Comunicato Programma Green School 2024-2025

(AGENPARL) - Roma, 2 Ottobre 2024

Per la Provincia di Varese

Cosa sono i Patti Educativi di Comunità?

I Patti Educativi di Comunità sono libere intese

sottoscritte tra cittadini (singoli o associati), Istituzioni

scolastiche e Amministrazioni locali, che individuano

nella scuola un fondamentale bene della comunità.

I Patti si fondano su un approccio collaborativo per

un’alleanza educativa stabile.

Il metodo Green School

Green School è un programma di educazione allo

sviluppo sostenibile che ha come obiettivo l’adozione di

buone pratiche ambientali nelle scuole di ogni ordine e

grado.

Green School promuove una presa di coscienza da parte

della popolazione scolastica, delle famiglie e della

cittadinanza in generale sul contributo che ognuno può

dare al raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle

emissioni climalteranti.

Oggetto del Patto

Il Patto si configura come uno strumento di partecipazione e

co-progettazione dal basso per sviluppare sinergie tra i soggetti

pubblici e privati che sono interessati a promuovere il “metodo

Green School” come pratica sperimentata ed efficace di Educazione

allo Sviluppo Sostenibile.

Il Patto contribuisce a promuovere e ad implementare a livello locale

gli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU.

Risultati attesi

1. Sarà resa più organica e continua la comunicazione tra scuole,

enti pubblici, aziende ed enti del terzo settore per lo sviluppo di

progetti in grado di apportare miglioramenti concreti alle

comunità locali, anche uscendo dal perimetro scolastico;

2. Sarà data maggiore diffusione, anche in ottica di replicabilità, alle

iniziative che hanno un buon successo in termini di impatto

ambientale e coinvolgimento della comunità di riferimento;

3. Sarà garantita visibilità alle iniziative realizzate dagli aderenti

nell’ambito del Patto;

4. Saranno organizzati appuntamenti formativi, eventi e occasioni

di incontro e confronto sull’Educazione allo Sviluppo Sostenibile;

5. Saranno raccolti periodicamente feedback, segnalazioni e bisogni

formativi per indirizzare la programmazione strategica.

Azioni previste

● Promozione del programma Green School verso le scuole e gli

altri soggetti del proprio territorio di competenza;

● Implementazione e misurazione delle buone pratiche sostenibili a

livello territoriale;

● Sviluppo di strumenti di supporto per l’attivazione delle buone

pratiche (es. strumenti didattici, applicativi, ecc.);

● Attivazione di esperienze di Percorsi per le Competenze

Trasversali e l’Orientamento;

● Contributo economico al programma e/o ad alcune sue attività

specifiche;

● Organizzazione di eventi ed iniziative;

● Promozione dei risultati raggiunti e coinvolgimento della

cittadinanza;

● Contributo allo sviluppo di nuovi progetti che coinvolgono gli

aderenti;

● Supervisione tecnico – scientifica

I soggetti promotori

Provincia di Varese

Agenda 21 Laghi

Università degli Studi dell’Insubria

Centro per un Appropriato Sviluppo Tecnologico – CAST

Joint Research Centre della Commissione Europea – JRC

I soggetti aderenti

Acinque SPA

ALFA srl

ARPA LOMBARDIA

ATS Insubria

Camera di Commercio Varese

CARREFOUR GS Spa

Confindustria

GRUPPO SPELEOLOGICO

PREALPINO

● Istituto OIKOS ETS

● L’ALVEARE Odv

● LATI Industria

Termoplastici SpA

● PLASTIC FREE Odv Onlus

● TOTEM Società Coop.

Sociale

● USP Varese