Aumento dei prezzi dei beni di consumo e dei servizi nei paesi del Consiglio di Cooperazione del Golfo

(AGENPARL) - Roma, 2 Ottobre 2024

Nel luglio 2024, i prezzi al consumo nei paesi del Consiglio di Cooperazione del Golfo (CCG) hanno mostrato un incremento dell’1,4% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Questo aumento è stato documentato dal Centro statistico del Consiglio, che ha analizzato le variazioni nei prezzi di vari gruppi di beni e servizi.

Principali fattori di aumento dei prezzi

Le statistiche rivelano che l’aumento è attribuibile principalmente ai seguenti gruppi:

Gruppo immobiliare: +5,8%

Ristoranti e alberghi: +2,0%

Cultura e intrattenimento: +1,7%

Istruzione e beni e servizi vari: +1,1% ciascuno

Cibo e bevande: +1,0%

Questi dati indicano un notevole aumento dei costi nel settore immobiliare e nei servizi legati all’ospitalità, riflettendo le dinamiche di mercato e le tendenze di consumo nella regione.

Settori in calo

Contrariamente, alcuni gruppi hanno registrato una diminuzione dei prezzi:

Sanità: -0,3%

Abbigliamento e scarpe: -0,7%

Tabacco: -1,0%

Comunicazioni: -1,5%

Mobili e elettrodomestici: -2,1%

Trasporti: -2,6%

Queste fluttuazioni suggeriscono una certa stabilità o addirittura una deflazione in specifici settori, contrapposta all’aumento generale dei costi.

Contributo all’inflazione

Analizzando più nel dettaglio, il gruppo immobiliare ha avuto un impatto significativo sul tasso complessivo di inflazione, contribuendo per 1,6 punti percentuali all’incremento totale dell’1,4%. Anche il gruppo alimentare e delle bevande ha giocato un ruolo, rappresentando 0,2 punti percentuali, insieme ai gruppi di cultura, intrattenimento e ristoranti che hanno contribuito ciascuno per 0,1 punti percentuali.

Andamento mensile

Rispetto al mese precedente, i prezzi al consumo nei paesi del CCG sono aumentati dello 0,1% rispetto a giugno 2024. Questo incremento è stato principalmente influenzato da un aumento del gruppo immobiliare dello 0,6% e da piccole variazioni in altri settori, tra cui il tabacco, l’istruzione e i trasporti.

Conclusioni

L’aumento dei prezzi al consumo nei paesi del Consiglio di Cooperazione del Golfo riflette dinamiche economiche in corso, tra cui la crescente domanda nel settore immobiliare e nei servizi. Mentre alcuni settori mostrano stabilità o persino riduzioni, le fluttuazioni nei prezzi mettono in luce le sfide e le opportunità per i consumatori e le aziende nella regione. Monitorare l’andamento dei prezzi e le politiche economiche sarà cruciale per comprendere le future tendenze inflazionistiche e le condizioni di vita nei paesi del Golfo.