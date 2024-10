(ACON) EVENTI. CABIBBO (FI): BIG SCIENCE CONSOLIDA RUOLO CENTRALE TRIESTE

(AGENPARL) - Roma, 2 Ottobre 2024

tra scienza e mondo dell’impresa? Come rafforzare il legame tra

innovazione tecnologica e crescita economica? Sono

fondamentalmente gli interrogativi cui intende rispondere il Big

science business forum, il grande evento internazionale

finalizzato a rilanciare l’industria sostenibile ad alto valore

tecnologico e creare nuove opportunit? professionali,

consolidando contestualmente il ruolo di Trieste quale citt?

della scienza e come fulcro nevralgico dei rapporti geopolitici

ed economici tra l’Europa Occidentale e i Balcani. Il gruppo di

Forza Italia ringrazia chi ha organizzato questo grande evento

dando una splendida occasione di visibilit? alla citt? di Trieste

e alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia”.

Con queste parole Andrea Cabibbo, capogruppo di Forza Italia in

Consiglio regionale, evidenzia in una nota dalla sede del Trieste

convention center quanto “il concetto di crescita e sviluppo

economico non possa prescindere dall’innovazione, dalla

tecnologia, da uno sguardo rivolto verso un orizzonte in cui il

digitale e il virtuale costituiscono elementi sempre pi? solidi e

concreti. Il Friuli Venezia Giulia si sta affermando come regione

a respiro internazionale competitiva, aperta a una crescita

sostenibile e votata all’innovazione. La sfida ? essere una

regione attrattiva rispetto alle competenze e al capitale umano”.

Ancora Cabibbo: “Fondamentale per questa regione interpretare un

ruolo proattivo nel potenziamento dei rapporti economici e

diplomatici tra Occidente e Balcani. Come Forza Italia siamo

stati i primi nel Centrodestra a spingere nella direzione di un

europeismo concreto e reale. ? un mercato, quello delle Big

Science, in costante crescita: si tratta delle grandi

infrastrutture che a livello europeo si occupano di ricerca

scientifica su vasta scala e producono un mercato di oltre 10

miliardi di euro, offrendo notevoli opportunit? di crescita anche

alle imprese e al tessuto produttivo”.

