Sanità, rafforzamento Rete Civica Salute in Sicilia, conferenza a Trapani

(AGENPARL) - Roma, 1 Ottobre 2024

Venerdì 4 ottobre alle ore 10 | Sala “Fulvio Sodano”

TRAPANI: PRIMA CONFERENZA ORGANIZZATIVA RETE CIVICA SALUTE

Presentazione dei Coordinatori RCS nei distretti sanitari trapanesi, ampliamento delle risorse del Servizio Sanitario Regionale

TRAPANI – L’ampliamento di Rete Civica della Salute nelle province della Sicilia continua ed è cruciale per porre l’attenzione verso le cure di prossimità e i bisogni socio-sanitari di ogni comunità. Venerdì 4 ottobre alle 10,00 si svolgerà la Prima Conferenza Organizzativa a Trapani – nella sala “Fulvio Sodano” del Municipio – per coinvolgere i principali attori degli enti locali nel rafforzamento di RCS, funzionale alla valorizzazione del dialogo tra tutte le potenziali risorse chiamate a radicare nuovi ed efficaci modelli organizzativi per l’attuazione del DM 77/2022.

«La RCS, interseca tutte le dimensioni del welfare di comunità ed opera per il miglioramento della tutela del bene comune “salute” – spiega il coordinatore regionale Pieremilio Vasta – in sinergia con le Amministrazioni Comunali puntiamo ad attuare la co-progettazione indicata dal PNRR nello sviluppo dell’Assistenza territoriale del SSN attraverso le “reti di prossimità, centrali operative territoriali, case e ospedali di comunità” secondo le previsioni del DM 77/2022, perseguiamo la valorizzazione della partecipazione di tutte le risorse della comunità, enti locali e terzo settore». Saranno coinvolti nel meeting i sindaci dei Comuni, rappresentanti dell’ASP e dei Comitati Consultivi, i vertici degli Ordini Professionali e le diverse delegazioni di RCS delle province dell’Isola. L’evento s’inquadra a supporto della sperimentazione avviata anche dall’ASP di Trapani in base alla Convenzione Agenas-Regione Siciliana.

Introdurranno i lavori Anna Maria De Blasi coordinatrice provinciale di RCS a Trapani, Rosa Alba Mezzapelle coordinatrice di RCS a Marsala, Aldo Scialabba in rappresentanza della Conferenza dei Comitati Consultivi delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere, e Ferdinando Croce direttore generale dell’ASP di Trapani.

Seguirà l’intervento di condivisione dell’assessore ai Servizi Sociali Giuseppe Virzì.

Salute, territorio, comunità e partecipazione saranno i focus della Tavola Rotonda che darà la parola al coordinatore regionale di RCS Pieremilio Vasta e ai testimonial Luca Fazio direttore del Dipartimento di Cure Primarie ed Integrazione Socio-sanitaria, Rosanna Oliva direttore del Dipartimento Amministrativo dell’ASP di Trapani, Vito Ignazio Barraco presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Trapani, Salvatore Colomba presidente dell’Ordine delle Professioni Sanitarie.

Durante i lavori della la Prima Conferenza Organizzativa di Rete Civica della Salute a Trapani saranno presentati i Coordinatori della Rete che operano dei Distretti Sanitari Luca Fazio a Trapani, Pantelleria; Rosa Alba Mezzapelle a Marsala, Enrico Virtuoso a Mazara del Vallo, Laura Scuderi a Salemi, Pietra De Blasi ad Alcamo, Martina Danubio a Castelvetrano.