FESTA DEI NONNI, PERCIBALLI: TANTE INIZIATIVE PER PROMUOVERE INVECCHIAMENTO ATTIVO E SCAMBI CON LE NUOVE GENERAZIONI

Roma, 1 ottobre 2024 – “Nel rinnovare il mio impegno per promuovere la cultura del rispetto e della valorizzazione degli anziani, esprimo profonda riconoscenza per quanto danno alla società e auguro loro una giornata di gioia nel giorno a loro dedicato, insieme con i loro figli e nipoti. Il mio augurio è che la saggezza degli anziani si trasmetta ai giovani e l’energia positiva e l’entusiasmo dei giovani infonda negli anziani quel calore di cui hanno ancora bisogno. Con questo intento molte sono le iniziative per valorizzare le relazioni tra generazioni con nuovi percorsi di alfabetizzazione digitale in cui i giovani si mettono a disposizione degli anziani per insegnargli ad utilizzare le applicazioni sempre più necessarie per accedere a tutti i servizi (salute, banche e così via). E’ stata rinnovata anche la collaborazione all’ iniziativa del concorso ‘l’ eco dei ricordi’, dedicato al pensare delle persone anziane e ideato da Teresa Amendolagine. La Casa di Riposo Villa Immacolata dell’Istituto delle Suore Adoratrici del SS. Sacramento, ha bandito per l’anno 2024 la seconda edizione del Premio ‘l’eco dei ricordi’ rivolto a tutte le strutture socio-assistenziali residenziali che ospitano anziani. Partecipare al Premio L’Eco dei Ricordi significa entrare a far parte di un movimento che considera il pensiero antico e l’anziano, valori della società.

Il premio si propone infatti di dare lustro ed importanza all’anziano. Le opere sono state consegnate il 30 Agosto 2024 e sottoposte allo studio di un’attenta giuria. il Premio è stato un percorso che si concluderà Domenica 27 Ottobre 2024 con la proclamazione delle vincitrici ed assegnazione dei premi, presso la sede della Casa di Riposo ‘Villa Immacolata’ sita in Roma – Via Trionfale, 7071. Sono anche previste visite guidate nei musei di Roma per promuovere l’invecchiamento attivo della mente e del corpo”.

E’ quanto sostiene in una nota la Garante dei Diritti delle Persone Anziane di Roma Capitale, Laila Perciballi.