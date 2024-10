(AGENPARL) - Roma, 1 Ottobre 2024

(AGENPARL) – mar 01 ottobre 2024 Comunicato stampa – A Bonate Sopra arriva la Dr.ssa Liberto: ecco come sceglierla dal 7 ottobre

Si comunica che Lunedì 07 ottobre 2024 s’inserirà, nell’ambito di Bonate Sopra, Bonate Sotto, Chignolo d’Isola, Madone e Terno d’Isola quale Medico di Assistenza Primaria Titolare, la Dr.ssa Leila Liberto.

La scelta del nuovo medico potrà essere effettuata dalle ore 08.30 di Lunedì 07 Ottobre 2024:

• On line accedendo al fascicolo sanitario da https://www.fascicolosanitario.regione.lombardia.it/ (se in possesso di SPID/Pin CIE/Pin CNS/ OTP per minorenni e tutelati) o App Fascicolo Sanitario

• Inoltrando la richiesta tramite sportello telematico https://teknecloud.it/SIOC-ASSTBGOVEST/ (i nostri operatori prenderanno in carico le domande rispettando l’ordine cronologico di arrivo)

• Presso le Farmacie aderenti del territorio regionale

• Recandosi personalmente agli sportelli «Scelta/Revoca» della Casa di Comunità di Ponte San Pietro, Via Caironi 7 dalle ore 08.30 alle ore 14.00 o presso il Distretto di Calusco dalle 8.30 alle 12.30 che in via eccezionale, saranno aperti senza appuntamento.

Nel caso di accesso fisico (sportello Scelta e revoca o farmacia) sarà necessario presentarsi con la carta d’identità e tessera sanitaria. La scelta potrà essere fatta anche da una terza persona di fiducia, munita di delega, di un proprio documento d’identità e della fotocopia del documento del delegante.

Di seguito le modalità e gli orari di svolgimento dell’ambulatorio :

AMBULATORIO Dr.ssa Leila Liberto

MATTINA

POMERIGGIO

Lunedì

15.00 – 19.00*

Martedì

11.00 – 13.00*

Mercoledì

15.00 – 18.00*

Giovedì

09.00 – 12.00*

Venerdì

11.00 – 14.00*

