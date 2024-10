Bepi, il principe di Boccadarno: al Mumu si omaggia Giuseppe Viviani

(AGENPARL) - Roma, 1 Ottobre 2024

(AGENPARL) – mar 01 ottobre 2024 Pisa, 1 ottobre 2024

Bepi, il principe di Boccadarno Tra teatro, pittura, musica, incisioni e

videoinstallazioni: al Mumu si omaggia Giuseppe Viviani

Riparte la stagione di eventi e laboratori a *Spazio Mumu*, che dedica due

mesi al grande incisore e pittore pisano *Giuseppe Viviani* con eventi dal

vivo ed una mostra collettiva. Disegni, pitture, incisioni, video

installazioni, live-painting e narrazioni, dedicati e *ispirati a Bepi, il

“Principe di Boccadarno”*. Si intrecceranno arte e racconto combinando cura

e leggerezza, coinvolti oltre trenta artisti fra performer, videomaker,

musicisti e disegnatori, storici dell’arte come Marco Azzurrini, Francesco

Bottai, Aldo Dolcetti, Cristina Gardumi, Lorenzo Gremigni, Paolo “Pollo”

Cioni, Lorenzo Garzella, Giovanni Possenti, Tommaso Santucci, Alessandro

Tosi.

*Si parte venerdì 4 ottobre alle 19 con l’inaugurazione della mostra

“Omaggi e miraggi per Giuseppe Viviani”.* *Disegni e dipinti* di Aldo

Dolcetti, Paolo “Pollo” Cioni, Amanzio Crecchi, Cristina Gardumi, Emanuele

Messina, Giovanni Possenti, Tommaso Santucci e Federica Fiorenzani. A cui

si aggiungono le *incision*i, selezionate da Nicola Micieli, realizzate da

Maurizio Boiani, Sandro Bracchitta, Ezio Camorani, Rodolfo Ceccotti, Monica

Franchini, Stefano Grasselli, Raffaello Margheri, Vincenzo Piazza, Liliana

Santandrea e Laura Stor. Insieme alla *videoinstallazione “Batter d’occhi,

giochi di sguardi con Giuseppe Viviani”*, di Lorenzo Garzella, Serena Luluk

Tonelli e Acquario della Memoria: una sequenza di opere in un gioco

audiovisivo fra fissità e movimento, alla ricerca delle sottili ragnatele

di sguardi che coinvolgono personaggi, autore e spettatore, frammenti di

storie che scorrono silenziosi nelle incisioni e nei dipinti, intrecci

fatti di complicità e sospetti, di curiosità, desiderio, ironia,

disillusione, malinconia.

*Alle 21.30 lo spettacolo teatrale “Bepi”*, ideato e scritto da *Marco

Azzurrini e Francesco Bottai*, con canzoni originali di Francesco Bottai.

In un giorno d’aprile del 1953, “Bepi”, così come lo chiamavano gli amici,

lasciò per la prima volta in vita sua i suoi amati scogli di Marina di

Pisa. Attraverso il racconto del viaggio di Viviani a Parigi, narrato dallo

scrittore Piero Chiara, si rende omaggio al pittore esplorando le sue

fisime, le sue manie, ma anche i suoi slanci artistici ed umani.

*Tra i più importanti incisori del Novecento italiano, Viviani *fu

autodidatta, solitario e anomalo. Malinconico e decadente ed allo stesso

tempo attaccato alla vita, ha rappresentato con inarrivabile profondità

l’animo marinese e del litorale pisano. L’eco del suo mondo e della sua

tecnica risuonano ancora vibranti sia in chi guarda, sia in chi crea.

Nominato nel 1948, a cinquant’anni, professore di incisione all’Accademia

di Belle Arti di Firenze, è stato un maestro e una fonte di ispirazione ben

aldilà del titolo ufficiale. «Siamo molto felici di essere riusciti a

realizzare questa iniziativa, che mette insieme un po’ tutte le anime molto

diverse mosse dalla passione per Viviani: studiosi, esperti, artisti –

commenta * Veronica Cardelli di Acquario della Memoria* – Un ringraziamento

speciale va anche al gruppo informale degli “amici di Bepi”, formidabili

appassionati e collezionisti, e in particolare ad Antonio Cariello, Franco