(AGENPARL) – mar 01 ottobre 2024 Auto: Gusmeroli (Lega), proposta audizione dei sindacati di Stellantis

Roma, 1 ott – “Il settore automotive è fondamentale e strategico per il nostro Paese. Un settore che in termini di industria e servizi in Italia sviluppa 346 miliardi di fatturato per 1,28 milioni di addetti. E Stellantis è importante per il sistema Paese in termini di sviluppo economico. Condividendo le richieste di tutti i gruppi politici si sono avviate una serie di interlocuzioni con la società per un’audizione in commissione Attività produttive che si terrà l’11 ottobre alle ore 13 con la presenza dell’amministratore delegato Carlos Tavares. Vista l’importanza del tema e le sue ricadute in termini occupazionali e di crescita industriale, reputo opportuno che i rappresentanti dei lavoratori di Stellantis possano portare il loro contributo al dibattito; sarà pertanto mia cura proporre ai gruppi politici nell’Ufficio di presidenza di mercoledì prossimo l’audizione delle parti sociali”.

Così il deputato della Lega Alberto Gusmeroli, Presidente della commissione Attività produttive, Commercio e Turismo della Camera.