(AGENPARL) - Roma, 30 Settembre 2024

(AGENPARL) – lun 30 settembre 2024 SPAZIO ANTONIONI, 500 PRESENZE IERI. TUTTO PIENO ANCHE PER LE LETTURE DI

PLACIDO E LA PROIEZIONE DEL FILM ‘IL DESERTO ROSSO’. GULINELLI: “OMAGGIO

VOLUTO NEL GIORNO DELLA NASCITA DEL GRANDE REGISTA”. LA MOSTRA FUORI FUOCO:

GIORGIO MORANDI / CY TWOMBLY PROROGATA FINO AL 1° DICEMBRE

Ferrara, 30 set – *Spazio Antonioni è stato visto ieri da 496 persone*. Nel

giorno in cui cade la nascita del grande regista ferrarese premio Oscar

alla carriera – era nato appunto a Ferrara il 29 settembre del 1912 – lo

spazio espositivo è rimasto aperto gratuitamente, dando la possibilità a

quasi cinquecento persone di scoprire parte dell’archivio che Antonioni ha

consegnato alla città (oltre 47mila oggetti tra cui lettere, pellicole,

premi, dischi…) e che ora è visibile nel museo di corso Porta Mare 5,

vicino a Palazzo dei Diamanti.

Tutto esaurito ha fatto poi la serata organizzata all’ex Refettorio del

Chiostro di san Paolo, prima con la lettura a cura di Michele Placido della

corrispondenza tra il regista e Tonino Guerra in merito a Il deserto rosso,

e poi con la visione del capolavoro che celebra i 60 anni dalla prima

proiezione. Presenti per l’occasione Enrica Fico Antonioni e l’assessore

alla Cultura Marco Gulinelli.

«Per presentare il film – ha sottolineato Enrica Fico Antonioni – avevo

pensato, insieme a Lora Guerra, moglie di Tonino, di usare la voce di

Michelangelo, in alcune lettere scritte a Tonino durante la lavorazione

della sceneggiatura. Le lettere sono molto toccanti. Michelangelo scrive a

Tonino non solo della sua visione del film, ma di quello che fa durante la

giornata, di quello che vede, quello che immagina. Leggere le sue parole è

un po’ come imparare ad essere sceneggiatori, ad essere registi, ad essere

osservatori acuti della realtà. Sono lettere inedite e ringrazio di cuore

Lora per averle messe a nostra disposizione. Le parole di Michelangelo

hanno bisogno di una gran bella voce e di una voce con una bella anima. Ho

pensato subito a Michele Placido, che con noi ha voluto uno spazio dedicato

ad Antonioni, e che nascesse qui, a Ferrara».

“È la commozione di Wim Wenders in una lunga visita allo Spazio Antonioni a

dare la misura della grande bellezza che rende omaggio ad uno dei più

grandi registi del mondo. Abbiamo fortemente voluto questa doppia

celebrazione per la nascita e per i 60 anni del primo film a colori del

maestro ferrarese”, è il commento dell’assessore alla Cultura Marco

Gulinelli.

La ricorrenza del sessantennale de Il deserto rosso è accompagnata anche

dalla presenza eccezionale allo Spazio Antonioni di due opere materiche di

Alberto Burri concesse generosamente in prestito dalla Fondazione Alberto

Burri e da una prestigiosa collezione privata: Rosso plastica e TTX,

allestite nella sezione dedicata al film, evidenziano la perfetta sintonia

tra le ricerche visive e cinematografiche dei due maestri nella comune

riflessione sulla disgregazione prodotta dalla società moderna.

Il dialogo incessante di Antonioni con le arti visive è inoltre al centro

della mostra Fuori fuoco: Giorgio Morandi / Cy Twombly, che resterà aperta