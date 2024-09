(AGENPARL) - Roma, 30 Settembre 2024

(AGENPARL) – lun 30 settembre 2024 Comunicato stampa – La Dr.ssa Grassia nuovo medico Titolare a Treviglio

Ecco come sceglierla Lunedì 7 Ottobre dalle 08.30.

Si comunica che Lunedì 07 Ottobre 2024 . si inserirà, nell’ambito di Arzago D’Adda, Casirate D’Adda e Treviglio, in qualità di Medico di Assistenza Primaria Titolare, la Dr.ssa Francesca Grassia .

La scelta dei 1000 posti disponibili potrà essere effettuata, da Lunedì 07 Ottobre 2024 alle ore 08.30 seguendo una delle seguenti modalità :

* On line accedendo al Fascicolo Sanitario Elettronico da [ https://www.fascicolosanitario.regione.lombardia.it/#_blank | https://www.fascicolosanitario.regione.lombardia.it/ ] (se in possesso di SPID/Pin CIE/Pin CNS/ OTP) o App Fascicolo Sanitario

* Presso le Farmacie aderenti del territorio regionale

Solo se non già esauriti i 1000 posti disponibili scelti tutti tramite Fascicolo o presso le Farmacie, si potrà scegliere anche allo sportello Scelta/Revoca della Casa di Comunità di Treviglio, Lunedì 7 Ottobre dalle 09.30 alle 13.30, previo appuntamento tramite il sito [ https://webapp.prenotami.cloud/ | https://webapp.prenotami.cloud/ ] o dalle 14.00 alle 15.50 con accesso libero.

L’ambulatorio si svolgerà secondo gli orari e le modalità riportati di seguito:

Ambulatorio Dr.ssa Francesca Grassia

Treviglio – Viale Piave 43/b

Lunedì

15.00 -18.00*

Martedì

10.00 -12.00*

Mercoledì

15.00 -18.00*

Giovedì

10.00 -12.00*

Venerdì

15.00 -17.00*

* orari su appuntamento.

Rossella Prandina

Referente amm.va Comunicazione e Segr. Dir. Amministrativa

Asst Bergamo Ovest