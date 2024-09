(AGENPARL) - Roma, 30 Settembre 2024

(AGENPARL) – lun 30 settembre 2024 [image: logo_camera_social.jpg]

*On. Riccardo De Corato*

*Gruppo Fratelli d’Italia*

*(ALL. FOTO) MILANO, SCRITTE ANTISEMITE INGRESSO SCUOLA PRIMARIA, DE CORATO

(FDI): «METODI ANNI ’70-‘80 PORTANO AL TERRORISMO. SOLITO ATTEGGIAMENTO

DELLA SINISTRA ESTREMA E DEI CENTRI SOCIALI».*

[image: LOCANDINA.png]

*L’assemblea che si terrà questo pomeriggio nella sede del *

*Partito Comunista dei lavoratori a Milano*

Milano, 30 Settembre 2024 – «In attesa dell’assemblea di questo pomeriggio

dei “compagni” questa mattina c’è stato l’ennesimo attacco nei confronti

del popolo israeliano, peraltro, davanti ad una scuola primaria. Questi

atteggiamenti, con urla e minacce, sono le consuete abitudini dei Centri

Sociali e della Sinistra estrema. Questi metodi, che li definirei anni

’70-’80 altro non fanno che portarci verso una direzione di terrorismo. La

Sinistra sta facendo come faceva 40/50 anni fa, ovvero una vera e propria

persecuzione nei confronti degli avversari politici».

Lo dichiara il Deputato di Fratelli d’Italia, vice Presidente della

Commissione Affari Costituzionali della Camera ed ex vice Sindaco delle

Giunte di Centrodestra milanesi, *Riccardo De Corato.*