30 Settembre 2024

(AGENPARL) – lun 30 settembre 2024 INFORMAZIONE ISTITUZIONALE

E OPEN GOVERNMENT

Ufficio Stampa

30/9/2024

L’ASSESSORE ALLE POLITICHE DEL TERRITORIO, MICHELE

BABABUDER HA PRESENTATO QUESTA MATTINA IL PROGETTO

“SMART GRID ROIANO”: IL PRIMO PASSO PER LA REALIZZAZIONE

DELLA CITTÀ DEL FUTURO

Questa mattina (30 settembre) alla cabina elettrica di Roiano l’assessore alle

Politiche del territorio, Michele Babuder, il Direttore Reti AcegasApsAmga,

Giovanni Piccoli e il consigliere comunale Alberto Polacco, hanno presentato il

progetto “Smart Grid Roiano” che prenderà il via nelle strade roianesi per

raggiungere la rete di Porto Vecchio e che è di fatto il primo tassello per incrementare

la capacità elettrica della rete della città.

L’assessore alle Politiche del Territorio, Michele Babuder, ha rimarcato la forte

sinergia esistente tra il Comune di Trieste e AcegasApsAmga nelle diverse

progettualità che riguardano non solo la parte elettrica, ma anche tutti gli altri servizi

offerti da AcegasApsAmga. Trieste si prepara a entrare in una nuova era dell’energia

e soprattutto a dare un contributo reale e concreto alla Transizione Energetica.

“La collaborazione è costante e quindi anche qualora ci saranno dei naturali

disagi difendo le scelte di intervento, perché credo che stiamo costruendo la città del

futuro. Una città che passa attraverso un’approvvigionante energetico che valorizzi

anche le fonti alternative, le infrastrutture di Porto Vecchio, e passa anche attraverso i

temi della mobilità, la raccolta di igiene urbana e l’elettrificazione di una piattaforma

portuale”, ha detto Michele Babuder.

Il Direttore Reti AcegasApsAmga, Giovanni Piccoli ha illustrato il progetto Smart

Grid, che prevede che entro il 2026 Trieste entrerà in una nuova epoca dell’energia,

con il potenziamento della rete per sostenere l’incremento dei consumi elettrici.

La prima fase sta per partire con la riqualificazione della cabina elettrica di

Roiano e l’avvio della posa della rete tra il rione triestino e Porto Vecchio.

Il progetto Smart Grid, finanziato nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e

Resilienza (PNRR), nelle prossime settimane vedrà l’avvio della prima fase a partire

dal quartiere di Roiano.

Il progetto Smart Grid prevede infatti il potenziamento della rete elettrica triestina

e la creazione di nuovi impianti volti sia ad alimentare i terminal portuali di Trieste,

consentendo così alle navi all’ormeggio di spegnere i motori, sia di rispondere

all’evoluzione del fabbisogno elettrico della città derivante dall’aumento di case

fullelectric, dai mezzi pubblici e privati elettrici e dalla produzione di energia da fonti

rinnovabili distribuita sui tetti dei cittadini e delle imprese.

Il dettaglio dei lavori a Roiano

I lavori, in partenza da metà ottobre a Roiano, coinvolgeranno diversi aspetti della

rete del quartiere. AcegasApsAmga interverrà sia sulla cabina elettrica di via

Gelsomini sia sui cavidotti sotto le strade cittadine.

La cabina primaria di Roiano, che opera la trasformazione della rete da Alta a

Media Tensione, subirà una ristrutturazione completa già avviata nelle scorse

settimane e il cui completamento è previsto per metà del 2026.

Nell’ambito reti, AcegasApsAmga realizzerà 2 collegamenti di Alta Tensione di

circa 300 metri e 4 collegamenti di Media Tensione di circa 2 km, lavorando

parallelamente tra Porto Vecchio e Roiano, in modo da massimizzare le tempistiche

d’intervento. Nello specifico, i nuovi cavi verranno posati in via Gelsomini, via

Valmartinaga, via Giacinti, via Tor San Piero e lungo viale Miramare fino al

sottopasso. Da qui la nuova rete verrà posata all’interno del Porto Vecchio fino alla

nuova cabina di Media Tensione realizzata all’altezza del Magazzino 10 (si veda

mappa allegata).

Per ridurre al minimo i disagi, i lavori verranno suddivisi in cantieri più piccoli

che si svilupperanno a partire da metà ottobre e il cui completamento è previsto nel

verranno inizialmente chiusi con un’asfaltatura provvisoria, entro un anno dal

completamento dell’opera verrà invece ripristinato tutto il manto stradale in modo

definitivo.

Le modifiche alla viabilità

Per permettere lo svolgimento dei lavori nel modo più efficiente possibile e in

sicurezza, è fondamentale la collaborazione dei cittadini che dovranno rispettare nel

corso di questi mesi alcune modifiche alla viabilità.

Nello specifico verrà istituito il divieto di sosta in via Gelsomini, via

Valmartinaga, via dei Giacinti, via Tor San Piero e viale Miramare. Inoltre, via Tor

San Piero resterà chiusa al traffico tra il sottopasso con via dei Giacinti e viale

Miramare.

Tutte le variazioni indicate verranno istituite solo per il tempo strettamente

necessario alla realizzazione dei lavori, inclusi scavi e loro ripristino, si raccomanda

quindi di prestare attenzione alla segnaletica che verrà posizionata nelle singole vie

man mano che i lavori procederanno.

Il progetto parallelo da Broletto

I lavori di Roiano forniranno una parte dell’incremento elettrico previsto dal

progetto Smart Grid; contestualmente verrà realizzata una seconda tranche di lavori

che potenzierà ulteriormente la rete elettrica triestina.

Entro la fine del 2024 infatti partiranno i lavori per collegare la cabina presente

nel comprensorio AcegasApsAmga di Broletto e la nuova cabina di Media Tensione

di Porto Vecchio (dove arriverà anche la rete di Roiano). Per questo progetto verranno

realizzati 5 collegamenti di Media Tensione di cui 2 si fermeranno in prossimità del

Molo VII per una lunghezza totale di circa 1600 metri, mentre gli altri 3 collegamenti

proseguiranno fino in Porto Vecchio per una lunghezza totale di 7,6 km.

La rete percorrerà via dei Lavoratori, via d’Alviano, viale Campi Elisi, passeggio

Sant’Andrea (strada, non pedonale), via Giulio Cesare, Rive, Corso Cavour e infine

Porto Vecchio (si veda mappa allegata). Gli impatti sulla viabilità in questo caso

saranno ridotti, soprattutto a partire dalla zona delle Rive dove sono già presenti i

cavidotti e non saranno quindi necessari cantieri per il passaggio dei nuovi cavi.

