1° comunicato stampa del 30.09.2024

(AGENPARL) - Roma, 30 Settembre 2024

(AGENPARL) – lun 30 settembre 2024 Lgt. C.S. Adolfo Pascarella

Comando Provinciale Carabinieri di Caserta

Aliquota Comunicazione e Stampa

VILLA LITERNO (CE). AGGREDISCE I GENITORI E ARMATO DI FORBICI LI MINACCIA DI

MORTE. 34ENNE ARRESTATO DAI CARABINIERI

Ha prima aggredito il padre e poi armatosi di forbici ha minacciato di morte

anche la madre. E’ accaduto verso le 13.00 di oggi 30 settembre a Villa

Literno. Il 34enne, già noto alle Forze dell’Ordine, si è presentato presso

l’abitazione dei genitori, con i quali non ha un buon rapporto a causa della

sua dipendenza da stupefacenti e alcool, pretendendo di entrare. Al rifiuto

dei genitori ha prima iniziato a colpire con violenti calci e pugni la

porta d’ingresso e poi, preso una scala, ha tentato di entrare dalla

finestra forzandola. Il padre, nel tentativo di convince il figlio a

desistere è uscito di casa andandogli incontro. E’ a quel punto che il

34enne ha preso delle forbici da giardino con le quali lo ha minacciato di

morte.

In quel frangente sono giunti i carabinieri della sezione radiomobile della

Compagnia di Casal di Principe e della Stazione di Villa Literno, allertati

dalla madre attraverso il 112, che lo hanno bloccato Anche in presenza dei

carabinieri l’uomo ha continuato a minacciare di morte i genitori.

Il 34enne, arresto per maltrattamenti in famiglia e minaccia, è stato poi

tradotto presso il carcere di Santa Maria Capua Vetere.