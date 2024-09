(AGENPARL) - Roma, 29 Settembre 2024

Santa Lucia, Mennuni (FdI): bene lavoro Governo e commissione per eccellenza sanitaria da salvaguardare.

“Vorrei esprimere soddisfazione per l’approvazione dell’emendamento del Governo e dell’ordine del giorno che ho firmato, nella Commissione, nell’ambito del percorso atto ad evitare la chiusura e affrontare la profonda crisi finanziaria dell’istituto istituto scientifico Irccs Santa Lucia, ospedale specializzato in riabilitazione neuromotoria, al fine di garantire i livelli occupazionali da cui derivano l’integrità e la continuità delle prestazioni specialistiche dell’importante Istituto. Con la conversione del decreto si stanzia un contributo di 11 milioni per il 2024, che consenta al Santa Lucia, con debiti per circa 150 milioni accumulati negli ultimi 10 anni, di continuare ad operare in vista di una soluzione strutturale che consentirà di salvaguardare la struttura che costituisce irrinunciabile eccellenza in ambito sanitario”.

Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia Lavinia Mennuni.

