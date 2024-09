FERRARA, APRE LA FRASCHETTA, STREET FOOD ROMANO IN VIA DEGLI ADELARDI: “PRODOTTI TIPICI ROMANI ‘DA PASSEGGIO’”. IL SINDACO: “ULTERIORE INVESTIMENTO DEI TITOLARI SUL NOSTRO TERRITORIO CON UNA PROPOSTA NUOVA E CURIOSA”

(AGENPARL) - Roma, 29 Settembre 2024

(AGENPARL) – dom 29 settembre 2024 *APRE LA FRASCHETTA, STREET FOOD ROMANO IN VIA DEGLI ADELARDI: "PRODOTTI

TIPICI ROMANI ‘DA PASSEGGIO’”. IL SINDACO: “ULTERIORE INVESTIMENTO DEI

TITOLARI SUL NOSTRO TERRITORIO CON UNA PROPOSTA NUOVA E CURIOSA”*

Ferrara, 29 set – Ha aperto questo fine settimana la Fraschetta street food

romano in via degli Adelardi 1, appena sotto al volto di fianco alla

Cattedrale, dove una volta c’era un riparatore di bici.

“Alla Fraschetta si possono trovare prodotti romani ‘da passeggio’”,

racconta Giovanni Turco, socio del locale insieme a Pietro Castro. A

dicembre 2020, in piena pandemia da Covid-19, aveva aperto il ristorante

“Fraschetta – A Roma se magna così” in via Mayr, proponendo cucina tipica

romana. Ora fa il bis con un locale che venderà solo da asporto.

Dalla trippa alla romana alle polpette al sugo, dal maritozzo al

panino/focaccina “to fai da solo” da riempire con gli ingredienti che più

aggradano. Idea imperdibile; il supplì di riso con lo stecchino, da

mangiare mentre si passeggia per il centro. Sarà aperto dalla mattina alle

sera (orario 10-24. Il mercoledì, il venerdì e il sabato chiusura anche

dopo le 24).

“Ringrazio Giovanni Turco e Pietro Castro per aver investito ulteriormente

su Ferrara con questo nuovo locale, che potrà essere un bel punto di

riferimento anche per turisti e per lavoratori presenti in zona”, ha

aggiunto il sindaco Alan Fabbri.

*In allegato il sindaco Alan Fabbri all’inaugurazione, insieme a Giovanni

Turco e Pietro Castro, titolari del nuovo locale a Ferrara.*

