Elezioni del Consiglio provinciale, record di affluenza: 82%

Reggio Emilia, 29 settembre 2024

Elezioni del Consiglio provinciale, record di affluenza

Al seggio 505 sindaci e consiglieri comunali su 616, pari all’82%, di poco superiore al dato del 2021

Record di affluenza per le elezioni del Consiglio provinciale di Reggio Emilia, le quinte

consultazioni da quando la Legge 56/2014 ha trasformato le Province in enti di secondo

grado, permettendo dunque solo a sindaci e consiglieri comunali di votare e di

candidarsi. Alle 20 di questa sera sono stati infatti ben 505 i sindaci e consiglieri, su 616

aventi diritto di voto, che si sono recati alle urne nel seggio allestito a Palazzo Allende,

per un’affluenza dell’81,98%, di poco superiore a quella registrata nel 2021 (81,86%).

Nel 2018 (quando però, per l’unica volta, si era votato in un giorno infrasettimanale)

l’affluenza era stata del 66,33%, mentre nel 2016 e nel 2014 si era raggiunto

rispettivamente il 79,93% e il 77,5%.