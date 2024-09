(AGENPARL) - Roma, 29 Settembre 2024

(AGENPARL) – dom 29 settembre 2024 Balneari: Barabotti, legge toscana incostituzionale, impugnazione atto dovuto

Roma, 29 set. “Il Presidente della Regione Toscana e il suo assessore allo sviluppo economico sanno benissimo che l’impugnazione della legge toscana da parte del governo è stata un atto dovuto e non di contrapposizione politica. La strumentalizzazione di Giani e Marras è a dir poco vergognosa. Sfruttare la preoccupazione di aziende e famiglie non è cosa seria. Come Lega, in Consiglio Regionale, abbiamo sostenuto la legge, riconoscendo la volontà di tutelare un settore strategico come quello dei balneari. Ma non si possono ignorare i pesanti profili di illegittimità costituzionale”.

Così il deputato toscano della Lega Andrea Barabotti.