Argento amaro per l’Italia alla WBSC Blind Baseball International Cup

(AGENPARL) - Roma, 29 Settembre 2024

(AGENPARL) – dom 29 settembre 2024 Argento amaro per la nazionale italiana alla WBSC Blind Baseball International Cup di Slough, alle porte di Londra. La selezione guidata da Marco Corazza si è arresa nella finale disputata con Cuba per 2-1, al termine di una partita nella quale gli azzurri hanno fatto registrare una marcata superiorità in attacco (nove valide a quattro), ma non sono riusciti a spuntarla, nonostante i cinque errori della selezione caraibica. La nostra rappresentativa non ha sfruttato le tante occasioni create. Al 1° inning, ad esempio, con quattro valide è arrivato solo il punto fatto segnare da Napoli e Trombini.

Cuba ha immediatamente pareggiato con Perez sull’eliminazione di Merino. Rodriguez ha portato avanti la nazionale cubana e non è bastato il singolo di Fabio Trombini a cambiare l’inerzia della gara.

Un vero peccato, perché il team italiano ha disputato un’ottima manifestazione, con tanto cuore e determinazione, ma ha trovato sulla sua strada Cuba, che dopo aver imposto il pareggio nella fase eliminatoria, è riuscita a conquistare questo titolo mondiale. Rimane comunque la bella esperienza fatta dall’Italia, che ha chiuso la fase eliminatoria vincendo contro Cina (4-0) e Olanda (7-2) e pareggiando (6-6) con Cuba. La finale è stata centrata invece grazie alla bella semifinale contro il Pakistan (2-0). La nostra selezione ha comunque tenuto alto il movimento italiano, che aveva vinto la prima edizione del “Mondiale” nel 2022 ed è campionessa d’Europa in carica.

IL TABELLINO DELLA FINALE CUBA-ITALIA

Medaglia di bronzo per il Pakistan, che ha superato la Gran Bretagna (6-0 al 4°), con due punti in apertura e quattro al 3° tentativo. Dieci le valide a due per il Pakistan.

RISULTATI E CLASSIFICHE DELLA BRIND INTERNATIONAL CUP

IL ROSTER AZZURRO