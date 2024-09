Sicurezza: De Palma (Fi), governo tuteli cittadini Altamura

(AGENPARL) - Roma, 28 Settembre 2024

“La città di Altamura, in provincia di Bari, è diventata, negli ultimi tempi, teatro di numerosi e gravissimi episodi di violenza che evidenziano una situazione preoccupante legata alla mancanza di sicurezza in città”. Così in una nota Vito de Palma, deputato di Forza Italia.

“I cittadini e i commercianti di Altamura – prosegue – sono ormai esasperati da questa situazione di degrado e di marginalità che investe sia il centro che la periferia della cittadina e che trasmette una forte sensazione di paura e di impotenza, oltre a creare allarme sociale. Ho presentato quindi una interrogazione al ministro dell’Interno, in I Commissione alla Camera, per sapere quali iniziative intenda assumere per garantire adeguati livelli di sicurezza sull’intero territorio della città.

Il governo ha assicurato, che l’attenzione della Prefettura di Bari e di tutte le Forze di Polizia a vario titolo coinvolte, è alta e continuerà ad essere tale, sia in termini di

prevenzione e vigilanza, sia per quanto concerne i profili investigativi coordinati dall’Autorità Giudiziaria. La Prefettura di Bari nei giorni scorsi ha riunito il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Il governo ha ricordato come siano in corso le attività di installazione di altre telecamere finanziate dal Ministero dell’Interno e che il Comune di Altamura è risultato beneficiario anche di risorse nell’ambito del Fondo Unico di Giustizia, finalizzate all’adozione di iniziative in materia di sicurezza urbana, per un importo di circa 60 mila euro.

Il governo ha garantito il potenziamento degli organici delle Forze di Polizia, con ulteriori assegnazioni o trasferimenti agli uffici della Polizia di Stato situati nel territorio

della Città metropolitana di Bari che sarà realizzata nei prossimi mesi, in occasione della conclusione dell’attività formativa per allievi agenti e per allievi vice ispettori.

Si ribadisce inoltre che al netto dell’impegno delle Forze dell’ordine, la strategia di controllo territoriale deve passare anche attraverso processi di riqualificazione urbana da parte delle Amministrazioni comunali. Ringrazio l’esecutivo per l’attenzione e l’impegno: Forza Italia continuerà a monitorare la situazione, perché la sicurezza dei cittadini è una nostra assoluta priorità”, conclude.

