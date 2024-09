MuNDA – Mostra su Fulvio Muzi: Catalogo biografia e comunicato stampa

(AGENPARL) - Roma, 28 Settembre 2024

sab 28 settembre 2024

e figura

Fulvio Muzi

e la sperimentazione

pittorica negli anni

Sessanta

A cura di Federica Zalabra e Paolo Muzi

Tra forma e figura

Fulvio Muzi e la sperimentazione

pittorica negli anni Sessanta

A cura di

Federica Zalabra

Paolo Muzi

INDICE

1984-2024. Il Museo Nazionale d’Abruzzo omaggia

Fulvio Muzi a quarant’anni dalla scomparsa

Federica Zalabra

Fulvio Muzi (1915-1984)

Beatrice Puccio

L’Aquila negli anni Sessanta e il cittadino Fulvio Muzi

Paolo Muzi

Brevi cenni su Fulvio Muzi pittore

Rossella Monopoli

Tavole

Documenti

Di per sé la linea non sarebbe che l’esibizione di un

concetto geometrico, il colore una nozione fisica,

il chiaroscuro un procedimento relativo a certi effetti di illuminazione;

né questi né altri elementi hanno un valore formale,

poiché la forma è rappresentazione, figuratività.

Cesare Brandi, Carmine o della Pittura, 1962

1984-2024. Il Museo Nazionale

d’Abruzzo omaggia Fulvio Muzi

a quarant’anni dalla scomparsa

Non potevamo far passare sotto silenzio

un anniversario che segna quaranta anni da

quando Fulvio Muzi ha abbandonato questo

mondo. E così abbiamo intrapreso questa

piccola avventura nella volontà chiara – che

siamo certi sia condivisa da tutti – di omaggiare uno dei pittori che più ha frequentato

le sale del nostro museo. Certo, Fulvio Muzi

non ha mai calpestato le sale del Munda a

Borgo Rivera, ma i suoi passi sono spesso

risuonati nei corridoi del Castello cinquecentesco, quella casa del Museo alla quale aneliamo tornare, quella casa che abbraccerà di

nuovo la grande arte abruzzese.

Se l’uomo si è allontanato, di contro quasi ad opporsi a questa distanza obbligata, la

sua arte è rimasta qui, non come memento,

ma come materia viva ricca di spunti di riflessione. E quindi, se il calendario ha dato

avvio a questo omaggio espositivo, è la pittura dell’artista che ci ha indirizzato a costruirne il percorso, le pause e le riflessioni.

Abbiamo deciso di partire dai tre dipinti che

in diversi momenti e per diverse ragioni sono

entrati nelle collezioni del Museo Nazionale

d’Abruzzo. Attorno ad essi non è stato facile

ricostruire quasi dieci anni di pittura, fatti di

sperimentazione e approfondimenti, ricerche

in campo tecnico e voglia (oppure necessità) di “non perdere il treno” dell’arte contemporanea internazionale. Sono anni di dura

e cupa riflessione quelli in cui Muzi prova a

collocare i propri dipinti sullo stesso binario

del mainstream internazionale ma, come lui

stesso ebbe a sottolineare in occasione della

retrospettiva del 1982, erano “emozioni che

non erano le mie… poi li ho distrutti tutti”.

Invece no Fulvio! Non li hai distrutti tutti.

Hai lasciato che una parte di essi potesse

parlare, a distanza di sessant’anni, di quanto

costa una ricerca attiva che si immerge nella

materia, di come si possa mettere in conto

la “modernità” di un linguaggio che ricordi,

almeno di rimbalzo, le grandi questioni politiche, che faccia della figura, ancora e ancora,

un campo di battaglia. E noi abbiamo provato

a ripercorrere i tuoi passi negli anni Sessanta, tra dipinti e documenti, ritagli di giornale

sottolineati e foto di quei giorni, cercando di

immaginare i tuoi pensieri, le tue sensazioni,

leggendo con attenzione tutti i tuoi appunti su quegli articoli dei critici spaesati non in

grado di comprendere una ricerca in fieri,

che si chiedevano, spesso senza governare appieno tali interrogativi, se ti sarebbero

state “risparmiate le accuse di traditore”, se

il “frammentarismo” sarebbe diventato la tua

cifra distintiva e se avresti saputo “dar vita ad

una nuova forma espressiva” oppure saresti

caduto “nella retorica astrattista”. Sottolineavi

e scrivevi con grafia nervosa “per costoro il

problema figurativo è come la scrittura cinese” e nel contempo partecipavi a collettive,

premi artistici e biennali perché l’incontro con

le opere dei colleghi era uno stimolo ulteriore,

un modo per affinare la ricerca.

E poi le grandi mostre dell’arte contemporanea nelle sale del Castello che nell’ottobre

del 1963 videro nello stesso momento, sotto

il titolo Aspetti dell’arte Contemporanea, un

omaggio a Cagli e Fontana, una mostra di

incisione, un’antologia del nuovo disegno italiano, Tredici pittori americani d’oggi, il Ricordo di Réquichot, una mostra dedicata a Fieschi e Vacchi, Altri pionieri dell’arte attuale, un

omaggio a Quaroni e una mostra di progetti e

fotografie di quaranta giovani architetti. Quasi

non riesco ad immaginare come il Castello,

oggi ancora dolorosamente chiuso, potesse

essere luogo di tale effervescenza artistica.

Tra le pieghe della mostra degli artisti statunitensi devi aver trovato una consonanza con

le ricerche portate avanti da Alberto Gironella

e Hervé Télémaque e quel “Step-on can with

leg” di Lichtenstein è diventato un elemento

da approfondire, quasi lo strumento magico

per avanzare nella storia della tua ricerca artistica.

Il nostro omaggio a Muzi nel quarantesimo

anniversario della sua morte è quindi un focus

sulla sua pittura degli anni Sessanta. I dipinti e i documenti girano idealmente intorno a

Finestra (1962), dove nel gesto che struttura

l’immagine si condensano le ricerche dei due

anni precedenti nei quali il dipinto era “sempre più umoroso, carico di colore, con molta

materia” e si avviano quelle successive in cui

l’immagine si ricostruisce, sperimenta nuovi

materiali e nuove tecniche.

Così il visitatore si troverà al cospetto di

due sezioni completamente diverse nella

resa estetica, ma cronologicamente contigue

e legate da un evidente filo rosso che è la

figura umana. Quasi un mantra sono i titoli

delle opere tra 1960 e 1962: Figure distese

sulla sabbia, Figura, Figure distese. Muzi non

perde mai di vista l’essere umano: “per me il

centro dell’universo è la figura, ecco di fatto

che questa torna a comparire”. Opere in cui,

come ebbe a dire Crispolti, “la materia pittorica che Muzi mette in campo non è però

sontuosa, rutilante, ma secca, aspra, d’una

ricchezza sensuosa volutamente povera negli

effetti”. Serve a rimandare a una realtà trasfigurata in un espressionismo violento che mostra forti contatti con l’informale che, però,

verrà immediatamente superato. La ricerca

della seconda metà degli anni ’60 prende

avvio in mostra dal Ritratto di un uomo della

Resistenza (1965) nel quale il volto e la mano

dello stesso pittore ne sanciscono l’appartenenza, chiarendo quale lato della barricata

è stato scelto. Tutto all’interno di uno spazio costruito per fotogrammi, quasi immagini

televisive che hanno ancora il sapore della

scomposizione cubista e che se formalmente potrebbero essere avvicinati alla ricerca

della Pop Art, in realtà se ne allontanano per

l’atmosfera claustrofobica, quel senso di gravezza implicito nel tema, nel colore, nella materia. Sono invece più avvicinabili a riflessioni

sulla pittura statunitense di quegli anni Frammenti (1967), e Interno (1965), opere che rispondono a quella che Crispolti chiamò “oggettivismo di stesura del tutto rispondente a

nuove nozioni visive” dove silhouettes svuotate di significato rimandano ad una dimensione urbana di contemporanea quotidianità

che si ripetono quasi fossero un marchio del

nuovo consumismo acritico e sfacciato, che

tocca tutto e tutti.

Un omaggio doveroso e sentito, un modo

per riportare Fulvio Muzi al Museo Nazionale d’Abruzzo e presentare al pubblico opere poco o per nulla conosciute che ci fanno

comprendere come pensasse e facesse arte

negli anni Sessanta, sempre ricordando le

sue parole: “il quadro è energia, la migliore

dell’uomo”.

Federica Zalabra

Fulvio Muzi (1915-1984)

Fulvio Muzi nasce all’Aquila il 17 gennaio

1915 in una famiglia artigiana che contribuisce ad avvicinarlo all’arte: il padre è falegname

ebanista, mentre la madre è esperta nell’antica arte del merletto a tombolo. La prematura

morte del padre lo costringe, ancora giovanissimo, a svolgere diversi lavori contemporaneamente alla frequentazione della Scuola serale d’Arte “Teofilo Patini”; gli ottimi risultati qui

ottenuti gli aprono le porte dell’Accademia di

Brera a Milano, cui tuttavia Muzi rinuncerà per

motivi economici e famigliari.

All’Aquila il giovane pittore si guadagna da

vivere collaborando alla decorazione di edifici pubblici e ville private: ne sono esempio

gli ambienti del Gran Caffè Eden all’Aquila e

quelli dell’Albergo di Campo Imperatore sul

Gran Sasso d’Italia. Ha solo vent’anni quando,

nell’agosto 1935, riceve il suo primo riconoscimento con Autoritratto, opera presentata alla

Seconda Mostra Sindacale Interprovinciale

dell’Abruzzo e Molise. Tuttavia, contrariamente a quello che si potrebbe immaginare, non è

l’inizio di una brillante carriera: strenuo oppositore del fascismo, Muzi rifiuta infatti sia l’iscrizione al sindacato fascista che l’esecuzione

di un ritratto equestre di Mussolini, andando

incontro a non poche difficoltà lavorative in un

momento in cui il regime vigila imperante su

artisti e committenze.

L’esperienza della Seconda guerra mondiale sul fronte greco-albanese si dimostra

tanto traumatica quanto decisiva per la sua

piena maturazione artistica, incentrata sulla

rappresentazione della travagliata condizione

umana da una parte e dalla costante ricerca di

speranza per il futuro dall’altra. Nel settembre

1943 decide di combattere dalla parte della

Resistenza greca, fino al 12 ottobre 1944,

giorno della liberazione di Atene dalle forze armate tedesche.

All’indomani del conflitto, il suo impegno civile si tramuta in una libera ricerca figurativa di

confronto – ma mai di adeguamento passivo

– con le correnti artistiche del momento e nella

militanza nel Partito Comunista Italiano; torna

ad essere partecipe del clima culturale aquilano col Gruppo Artisti Aquilani, che nel 1955

fonda la Scuola Comunale d’Arte. Ha quindi

inizio la carriera di Muzi in qualità di insegnante, in un primo momento presso la Scuola

d’Arte, in seguito – dal 1961 al 1976, anno del

suo pensionamento – presso l’Istituto Statale

d’Arte. Educatore capace di stabilire con i propri alunni profondi rapporti umani nonostante

il proprio carattere schivo e riservato, Muzi affianca il mestiere d’artista non solo a quello di

insegnante ma anche a quello di restauratore

di affreschi: tra i tanti edifici civili e religiosi in cui

lavora si annoverano la basilica di San Francesco ad Assisi, il duomo di Orvieto, la cattedrale

di San Pelino a Sulmona, la chiesa di San Silvestro all’Aquila e quelle di Santa Prassede a

Roma e di San Lorenzo a Torino.

Intollerante a complimenti e riflettori puntati, Muzi rifugge il mercato dell’arte, è restio a

mostrare le proprie opere e ad aprire le porte del proprio studio di pittura – inteso come

uno spazio di intima e dirompente espressione artistica – e refrattario all’organizzazione

di rassegne personali. L’artista si dimostra

incline alla sola partecipazione a mostre collettive, tra le quali si segnalano per importanza

la VI Quadriennale Nazionale d’Arte di Roma

nel 1951, il Premio Michetti di Francavilla al

Mare dal 1954 al 1969 e la seconda e terza

edizione della Rassegna internazionale d’arte

Alternative Attuali, svoltesi all’Aquila nel 1965 e

nel 1968. L’antologica Fulvio Muzi dal 1932 ad

oggi: cinquant’anni di pittura, curata dal critico

d’arte Enrico Crispolti e ospitata nel Castello

cinquecentesco dell’Aquila dal 15 luglio al 30

settembre 1982, si configura dunque come

un unicum assieme alla personale Fulvio Muzi

pittore, organizzata a Scanno nel 1980. Inoltre, il preferenziale legame col fervido contesto

locale aquilano non impedisce a Muzi di calarsi in un confronto dialettico con artisti e movimenti artistici di livello internazionale: è il caso

della partecipazione nel 1963 a Dieci artisti

abruzzesi oggi, rassegna che, organizzata parallelamente ad Aspetti dell’Arte Contemporanea nel Castello cinquecentesco, consente al

pittore di conoscere gli artisti pop americani un

anno prima della Biennale di Venezia del 1964.

L’ultima grande impresa dell’artista è la

committenza, da parte dell’allora sindaco

dell’Aquila Tullio De Rubeis, di un murale da

eseguire a Palazzo Margherita per commemorare il 40° anniversario della Liberazione della

città dall’occupazione nazista. Manifesto del

neorealismo pittorico di Muzi, l’opera, che si

viene a presentare come la conferma più eloquente dell’incrollabile impegno sociale – oltre

che culturale – a cui il pittore aquilano non si

è mai voluto sottrarre, chiude la sua carriera

artistica: già malato da tempo, Muzi partecipa

all’inaugurazione dell’opera nel giugno 1984.

Si spegne due mesi dopo, nell’agosto dello

stesso anno.

Beatrice Puccio

Bibliografia di riferimento

E. Crispolti (a cura di), Fulvio Muzi dal 1932 a

oggi: cinquant’anni di pittura, catalogo della

mostra (L’Aquila, Castello cinquecentesco, 15

luglio-30 settembre 1982), Roma 1982

Fulvio Muzi. Figure 1935-1984, catalogo della

mostra (Roma, Sala Santa Rita, 18-28 gennaio 2005), Roma-L’Aquila 2005

P. Muzi, V. Turco (a cura di), Fulvio Muzi. L’uomo, l’artista, l’insegnante, L’Aquila 2006

P. Muzi, B. Olivieri (a cura di), Il Murale di Fulvio Muzi nell’Aula del Consiglio Comunale

dell’Aquila, L’Aquila 2024

L’Aquila negli anni Sessanta

e il cittadino Fulvio Muzi1

Che città è L’Aquila negli anni Sessanta,

la città in cui Fulvio Muzi ha scelto di rimanere, nonostante diverse opportunità, di operare nella società e nelle civiche istituzioni, di

confrontarsi con amici e concittadini seduto

ai tavolini del Caffè Eden, e soprattutto di

rendersi interprete con il linguaggio dell’arte

di quella realtà e del suo vissuto mediante

un’incessante ricerca espressiva?

Il sorgere nell’Aquila degli anni Sessanta di valide istituzioni culturali e formative,

tutt’oggi ben vive, quali l’Università degli Studi (1961), il Conservatorio di Musica (1967),

l’Accademia di Belle Arti (1969), nonché il

Teatro Stabile (1963) e il gruppo da camera

i Solisti Aquilani (1968) dimostra l’esistenza

di una classe dirigente di tutto rispetto, formata essenzialmente da professionisti e insegnanti nonché da politici, amministratori,

dirigenti pubblici quali i Soprintendenti e da

intellettuali capaci di progettualità e coesione

realizzativa, al di là dei diversi orientamenti

politici personali.

Ciò non toglie che vi fosse in città un acceso dibattito sui vari temi destinati a segnare

il futuro dell’intera comunità e che proprio nel

crogiolo del vivace confronto progettuale si

fosse in grado di promuovere e organizzare

eventi culturali di una certa importanza quali

l’intensa serie di mostre d’arte di cui alcune

di rilievo nazionale come le Biennali di Arti figurative dell’Abruzzo e Molise e altre di rilievo

internazionale come le tre edizioni di Alternative Attuali (1962, 1965 e 1968). Queste,

ideate e curate dal giovane critico militante

Enrico Crispolti, segneranno sia un importante momento di apertura alle più innovative

tendenze dell’arte contemporanea e sia un

significativo riconoscimento per quegli artisti

abruzzesi di punta invitati a esporre, tra i quali

Fulvio Muzi, pittore e cittadino impegnato civilmente e politicamente.

1 Tutte le notizie riportate sono documentate nell’Archivio Fulvio Muzi. Si omettono puntuali riferimenti stante la natura discorsiva del

saggio.

In un contesto nazionale caratterizzato

da un impetuoso sviluppo economico e industriale e dalla novità costituita dai governi

di centro-sinistra, la classe dirigente cittadina

continua a intessere intense relazioni con gli

ambienti governativi della capitale, indispensabili ai fini della creazione di solide istituzioni

formative e culturali, nel puntuale obiettivo di

definire in tali settori una primazia della città in ambito regionale. La costruzione del

ruolo di capitale culturale in Abruzzo per la

città dell’Aquila è la carta che viene giocata

dalla locale classe dirigente nell’ambito della

contesa apertasi da alcuni anni con la città di

Pescara, in irrefrenabile ascesa economica e

demografica, per la conquista del ruolo di capoluogo di regione: la nuova realtà istituzionale prevista nella Costituzione repubblicana

del 1948.

Pertanto la vita pubblica cittadina sul piano politico e culturale si dipana lungo il decennio in modo accelerato, all’interno di una

crescente e vivace gara volta all’affermazione

di una primazia sull’Abruzzo. È certamente

questo obiettivo il motore che anima nel profondo l’azione della classe dirigente cittadina

nel definire un ruolo e una funzione ben riconoscibili per la città, una identità collettiva in

cui l’intera comunità potesse riconoscersi e

partecipare attivamente.

Nel contesto dell’irruento sviluppo edilizio

e urbanistico, fenomeno di carattere nazionale che sta trasformando il volto di quasi tut-

te le città italiane, anche all’Aquila dai primi

anni Sessanta si ha un acceso dibattito tra

esponenti di forze economiche che puntano

a una modernizzazione spinta della città, e si

oppongono duramente al regime vincolistico

riguardante il centro storico, e quel nucleo di

professionisti e intellettuali che invece lottano per la salvaguardia del pregevole assetto

urbano medievale d’impianto angioino, quale

elemento identitario in vista di una modernizzazione ben governata, tale da rendere attrattiva la città proprio grazie ai lasciti, artistici

e architettonici, della sua importante storia.

Al fine di un’azione organizzata di tutela alcuni cittadini sensibili, primi tra i quali i professori Alessandro Clementi, Francesco de Aloysio e Carlo Tobia insieme al giovane urbanista

ing. Marcello Vittorini e al pittore Fulvio Muzi

fondano una Sezione dell’associazione Italia

Nostra, sorta da alcuni anni a Roma proprio

per tentare di ostacolare il “sacco edilizio” in

corso nei centri storici delle città italiane.

Questo della salvaguardia del centro storico e degli aspetti paesaggistici del circondario quali elementi di pregio su cui basare

il nuovo sviluppo della città, è uno dei principali temi d’impegno di Muzi quale consigliere

comunale e quale membro della Commissione per l’onomastica stradale prima e della

Commissione per l’edilizia e l’ornato poi. E

nell’ambito della tematica relativa allo sviluppo edilizio, e in particolare all’edilizia pubblica,

egli crea nel 1957 una sezione del Sindaca-

to Nazionale Artisti aderente alla CGIL, di cui

diviene presto un referente a livello regionale, per una corretta applicazione della legge

del 1949 prescrivente la destinazione del 2%

degli stanziamenti per edifici pubblici a opere

d’arte ornamentali. Cosicché in tale veste è

chiamato ad esempio nella commissione di

valutazione dei progetti di opere d’arte per il

nuovo Palazzo dei Tribunali in costruzione in

quegli anni in Via XX Settembre.

Altro terreno d’impegno costante per quel

nucleo di cittadini attenti a uno sviluppo economico e civile qualitativo è la difesa del pregevole ambiente naturalistico del Gran Sasso

d’Italia, che è oggetto d’impattanti progetti

nell’ambito di quel rilancio dell’industria turistica da tutti auspicato. E tra essi certamente

il più animoso e motivato sostenitore di una

rigorosa tutela è proprio Muzi, appassionato ed esperto escursionista cui nel dicembre

1960 viene chiesto dal suo amico avv. Nino

Carloni, fondatore e direttore artistico della

Società dei Concerti “B. Barattelli”, di accompagnare in escursione sul Gran Sasso il

prestigioso pianista Arturo Benedetti Michelangeli venuto a tenere un concerto presso il

Teatro comunale.

A proposito della sua passione e assidua

frequentazione dei sentieri del Gran Sasso

è da richiamare anche il convinto volontariato all’interno della Sezione cittadina del

CAI, come altro aspetto dell’impegno civile

di Muzi che, subito dopo la tragedia dei tre

tecnici dell’Agip Mineraria morti su M. Camicia nell’ottobre 1958, i cui resti dopo lunghe

ricerche sono individuati proprio dal gruppo

di volontari da lui guidato, sostiene la costituzione di una squadra di Soccorso alpino, di

cui poi egli stesso entra a far parte nel 1963.

La stessa Sezione CAI sotto la solida presidenza di Nestore Nanni l’anno successivo,

nel settembre 1964, è in grado di ospitare il

76° Congresso nazionale del CAI e a Muzi

viene chiesto di ideare una medaglia commemorativa dell’evento, che celebri la voluta

coincidenza del Congresso nazionale con la

ricorrenza del 90° della fondazione della Sezione stessa.

La viva partecipazione di Muzi alle vicende

della comunità cittadina si esprime ripetutamente sul piano artistico anche in termini di

grafica promozionale. In questo stesso anno

1964 a lui è affidata dal Centro Turistico del

Gran Sasso la realizzazione del manifesto illustrativo dei nuovi impianti sportivi e sciistici.

In precedenza aveva già avuto incarichi

di questo tipo, come quando il sindaco Angelo Colagrande gli aveva commissionato

l’ideazione del manifesto della prima Biennale regionale di arti figurative organizzata dal

Comune dell’Aquila nella primavera del 1956

o le volte in cui l’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo, promotrice delle successive edizioni della rassegna (1958, 1960, 1963

e 1966), aveva affidato a Muzi la grafica della

sopracoperta dei relativi cataloghi a stampa.

Com’è stato giustamente osservato, negli anni Sessanta agisce ancora quella spinta

propulsiva che aveva connotato l’azione del

Gruppo Artisti Aquilani (GAA), l’associazione

sorta subito dopo la guerra, nell’estate 1944,

e che per un decennio ha operato attivamente a ricostruire con l’arte e le attività culturali

un tessuto sociale e civile dopo le lacerazioni

del periodo bellico.

Poli propulsivi da metà anni Cinquanta sono divenuti da un lato le due principali

emanazioni del GAA, cioè la Società Aquilana

dei Concerti e la Scuola d’Arte, e dall’altro il

Museo Nazionale d’Abruzzo che, istituito nel

1951 nel Castello spagnolo (smilitarizzato