Finali Giovanili Baseball: Adriatic Lng Bsc Rovigo, Micheletti Torre Pedrera Falcons e Bsc Grosseto conquistano gli Scudetti U18, U15 e U12 Baseball

(AGENPARL) – sab 28 settembre 2024 Cala il sipario sulla stagione giovanile del baseball italiano con le vittorie degli Scudetti 2024 di Adriatic Lng Bsc Rovigo, Micheletti Torre Pedrera Falcons e Bsc Grosseto, rispettivamente nelle categorie Under-18, Under-15 e Under-12.

[https://static.wbsc.org/uploads/federations/2/cms/photos/4590f99d-7b57-fd2f-a602-a0d1adb9fdc1.jpg]

I risultati delle Final Four:

BB U12

Milano 1946 – Reggio Baseball 4-9

Senago – Bsc Grosseto 5-17 (4° inn)

Finale: Bsc Grosseto – Reggio Baseball 9-1

BB U15

Michelucci Torre Pedrera Falcons – UnipolSai Fortitudo Bologna 11-0 (5° inn)

Sultan Cervignano Tigers – Baseball Vercelli 10-0

Finale: Sultan Cervignano Tigers – Michelucci Torre Pedrera Falcons 6-16

BB U18

Ruggeri Srl Torre Pedrera Falcons – Adriatic Lng Bsc Rovigo 3-8

UnipolSai Fortitudo Bologna – Academy of Nettuno Baseball 0-3

Finale: Academy of Nettuno Baseball – Adriatic Lng Bsc Rovigo 1-2

Nella foto in copertina l’esultanza dell’Adriatic Lng Bsc Rovigo dopo la vittoria dello Scudetto Under-18 (credit: SIMONE FERRARI OLDMANAGENCY)

FEDERAZIONE ITALIANA BASEBALL-SOFTBALL

