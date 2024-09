(AGENPARL) - Roma, 28 Settembre 2024

(AGENPARL) – sab 28 settembre 2024 Fiera Levante: Bellomo (Lega), autonomia regionale criticata è in linea con quanto affermato da Emiliano oggi. Regioni possono trarne vantaggio

Roma, 28 set. – “Il principio di maggiore autonomia per le regioni, come previsto dalla nostra Costituzione, garantisce pari opportunità a tutte le aree del Paese, senza creare disparità. Consente infatti alle regioni di scegliere se avviare un dialogo con lo Stato per negoziare su determinate materie, in base alle specifiche esigenze territoriali. Un meccanismo inserito proprio dalla sinistra, che non rappresenta una minaccia all’unità nazionale, ma al contrario una via per incentivare lo sviluppo locale e la responsabilizzazione.

Nel dibattito attuale, va ricordato che non si tratta di un percorso obbligato per tutte le regioni, ma di una scelta volontaria, utile per migliorare la gestione delle risorse e delle competenze già esistenti. Quello che davvero conta è l’uso strategico e mirato delle risorse disponibili, così da ottenere risultati concreti per i cittadini.

È però contraddittorio criticare il concetto di autonomia, mentre al contempo si auspica un modello di governance che permetta una maggiore libertà d’azione, come già previsto dalla Costituzione. La Puglia, riconosciuta dallo stesso Emiliano come una delle regioni più dinamiche, potrebbe trarre vantaggio da questo percorso, rispondendo in modo più efficace alle sfide locali.

La vera sfida non è richiedere ulteriori fondi, ma dimostrare come un’autonomia ben applicata possa rendere più efficiente l’uso di quelli già disponibili. Solo così si possono offrire risposte concrete e costruttive ai cittadini, evitando retoriche inutili e puntando su una governance che migliori il benessere di tutti”.

Così il deputato pugliese della Lega, Davide Bellomo.