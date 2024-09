ATLETICA, BIBIONE RUN TEN MILES: TRIONFANO IL TRIESTINO CERNAZ E LA BELLUNESE BRUSTOLON | Comunicato Stampa

(AGENPARL) - Roma, 28 Settembre 2024

(AGENPARL) – sab 28 settembre 2024 Comunicato Stampa

BIBIONE RUN TEN MILES, TRIONFA IL

TRIESTINO CERNAZ

Il ventenne di Trieste Atletica domina la classica 10 miglia

lungo il litorale veneziano. Gara femminile alla bellunese

Martina Brustolon. Domani, alle 10, la Corsa delle Rose aperta

a tutti

Bibione (Venezia), 28 settembre 2024 – Federico Cernaz e Martina Brustolon si

sono imposti nella Bibione Run Ten Miles, corsa sulla distanza delle 10 miglia

(16,093 km) andata in scena oggi – sabato 28 settembre – tra il lungomare e la

pineta della rinomata località balneare veneziana.

In un pomeriggio dal cielo plumbeo, accompagnato da qualche scroscio di

pioggia, Cernaz – 21 anni ancora da compiere, portacolori di Trieste Atletica – ha

scritto per la prima volta il proprio nome nell’albo d’oro della gara veneziana, che

festeggiava la decima edizione.

Si è presentato in Piazzale Zenith – dal 2023 punto di partenza e d’arrivo

dell’evento organizzato dal Running Team Conegliano – quando il cronometro non

aveva ancora completato la prima ora di gara, concludendo la sua fatica in

54’42”. Alle sue spalle, Nunziantonio Moschella (Maratoneti Eraclea, 54”57) ed

Eros Chigioni (La Recastello Radici Group, 55’00”). Quarto Alex Lafranchi (La

Recastello Radici Group, 55’13”).

“Abbiamo corso in gruppo sino ad un chilometro dal traguardo, poi ho allungato e

nessuno mi è venuto dietro”, spiega Cernaz, giovane in ascesa, che in questa

stagione ha migliorato gran parte dei suoi record personali sia in pista che su

strada.

Ampio il divario accumulato da Martina Brustolon (Atl. Longarone Sinteco) nella

gara femminile. La 48enne della Val di Zoldo, ha chiuso in 1h04’26”,

ventiduesima assoluta, dopo una gara solitaria. Una prova di spessore che, anche

nel suo caso, è coincisa con la prima vittoria alla Bibione Run Ten Miles. Nell’albo

d’oro della gara veneziana succede alla conterranea Marina Giotto, prima l’anno

scorso. Sul podio anche Valeria Furlan (Atl. Sernaglia, 1h07’15”), salita di un

gradino rispetto al 2023, e la slovena Aleksandra Fortin (Trieste Atletica)

1h09’16”. Domani, domenica 29 settembre, il weekend di corsa a Bibione

proseguirà con la Corsa delle Rose, il grande evento al femminile (5 e 9 km), ma

aperto anche agli uomini, che scatterà alle 10 da Piazzale Zenith.

Classifiche. UOMINI: 1. Federico Cernaz (Trieste Atletica) 54’42”, 2.

Nunziantonio Moschella (Maratoneti Eraclea) 54’57”, 3. Eros Chigioni (La

Recastello Radici Group) 55’00”, 4. Alex Lanfranchi (La Recastello Radici Group)

55’13”, 5. Enrico Valentino Saccon (I Sarmati) 57’25”, 6. Marco Carbonetti

(Athletic Club Firex Belluno) 57’53”, 7. Andrea Mainas (Athletic Club Firex

Belluno) 58’12”, 8. Thomas La Sferza (Asd Revelo) 1h00’59”, 9. Antonello Colucci

(Atl. Brugnera PN Friulintagli) 1h01’11”, 10. Filippo Pagavino (Vegan Power Team)

1h01’28”. DONNE: 1. Martina Brustolon (Atl. Longarone Sinteco) 1h04’26”, 2.

Valeria Furlan (Atl. Sernaglia) 1h07’15”, 3. Aleksandra Fortin (Trieste Atletica)

1h09’16”, 4. Fabiola Giudici (Atletica 2000) 1h09’22”, 5. Antonella Lorenzetto

(Atl. Sernaglia) 1h16’09”, 6. Elena Dal Cortivo (HRobert Running Team) 1h16’53”,

7. Deborah Maggiolo (Maratona Alzheimer) 1h18’44”, 8. Elena Bianzale

(Assindustria Sport) 1h19’16”, 9. Silvia Rosso (Lupignanum Track & Field)

1h19’52”, 10. Chiara Zonzin (Assindustria Sport) 1h21’46”. CLASSIFICHE

In allegato: foto di Federico Cernaz e Martina Brustolon

BIBIONE RUN – TEN MILES

LA CORSA DELLE ROSE

Ufficio Stampa

Mauro Ferraro

http://www.bibionerun.com

http://www.corsadellerose.com