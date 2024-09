𝐆𝐫𝐚𝐧𝐝𝐢 𝐌𝐢𝐞𝐥𝐢 𝐝’𝐈𝐭𝐚𝐥𝐢𝐚, 𝐚𝐧𝐜𝐨𝐫𝐚 𝐝𝐮𝐞 𝐩𝐫𝐞𝐦𝐢 𝐩𝐞𝐫 𝐥’𝐚𝐳𝐢𝐞𝐧𝐝𝐚 𝐀𝐬𝐬𝐮𝐧𝐭𝐚 𝐈𝐚𝐧𝐧𝐞𝐥𝐥𝐢

(AGENPARL) - Roma, 28 Settembre 2024

La giร pluripremiata azienda apistica foggiana conquista due premi nazionali per due lotti di miele di coriandolo prodotto sulle colline di Alberona e di Biccari.

Allโ€™azienda apistica Assunta Iannelli di Foggia la giuria del Concorso Tre Gocce d’Oro Grandi Mieli d’Italia ha conferito il premio Due Gocce dโ€™Oro per il miele di coriandolo. La premiazione si รจ tenuta lo scorso 15 settembre a Castel San Pietro Terme in provincia di Bologna.

Lโ€™azienda Iannelli, che lavora in regime biologico, รจ stata premiata con Due Gocce dโ€™Oro per due lotti di Miele di Coriandolo, prodotti sulle colline di Alberona e di Biccari.

Organizzato dallโ€™ lโ€™Osservatorio Nazionale del Miele, il Concorso Tre Gocce d’Oro Grandi Mieli d’Italia, รจ il premio apistico nazionale piรน prestigioso. Questโ€™anno, 44ยฐ edizione, sono stati 439 gli apicoltori arrivati da tutte le regioni e 1220 mieli presentati. Le valutazioni analitiche e sensoriali del Concorso 2024 hanno selezionato 441 mieli: sono stati analizzati da tre diversi laboratori e sottoposti allโ€™analisi sensoriale di 137 esperti.

Per lโ€™azienda apistica Iannelli si tratta di un ulteriore riconoscimento al loro lavoro di apicoltori che si aggiunge ai numerosi premi ricevuti negli anni scorsi.

โ€œSi รจ chiusa unโ€™annata disastrosa: faticosa, difficile sotto il profilo della produzione e della stessa conduzione degli alveariโ€ dichiara Vincenzo Pavone, apicoltore, che insieme alla moglie, Daniela Dโ€™Amico, guida lโ€™azienda Iannelli โ€œI cambiamenti climatici rendono sempre piรน difficile allevare api. Il caldo e la siccitร , quest’anno, hanno drasticamente ridotto il raccolto, comprese le scorte di miele e polline di cui le api hanno costantemente bisogno. Nonostante tutto, le nostre amiche api hanno sopportato anche queste difficoltร e ci hanno regalato, ancora una volta, due mieli di coriandolo da premio, oltre agli eccellenti millefiori, eucalipto e castagnoโ€.

Il miele รจ frutto del lavoro incessante delle api, ma se non ci fosse passione, tecnica, perizia, sacrificio di grandi apicoltori, probabilmente, non potremmo gustarlo. E qui, in Capitanata, possiamo ritenerci fortunati, ed anche privilegiati, perchรฉ la produzione apistica รจ una vera eccellenza.

Il concorso Tre Gocce d’Oro Grandi Mieli d’Italia attraverso la severa selezione dellโ€™lโ€™Osservatorio Nazionale del Miele ha lโ€™obiettivo di valorizzare e far conoscere varietร e specificitร proprie del miele italiano.

A disposizione dei consumatori cโ€™รจ la Guida Tre Gocce dโ€™Oro che consente di rintracciare i migliori mieli prodotti. Con lโ€™app โ€œTre Gocce dโ€™Oro si puรฒ giungere in tempo reale allโ€™apicoltore dove poter acquistare il miele di qualitร desiderato. Naturalmente, puro miele italiano.