Uispress n. 35 – Agenzia stampa di sport sociale e per tutti – 27 settembre 2024

Matti per il calcio Uisp: festa, socialità, autoironia. Finali e premiazioni sabato mattina a Riccione

*Matti per il calcio, edizione numero 16, è in corso di svolgimento a Riccione fino a sabato 28 settembre*, quando si giocheranno le finali e si svolgeranno le premiazioni. Un’avventura partita nel 2008 con l’edizione di Montalto di Castro, poi spostata a Montecatini e da qualche anno nella Riviera Romagnola, prima a Cesenatico e da due anni a Riccione. Ma la storia di Matti per il calcio *è partita molto prima, nei primissimi anni ’90*, l’Uisp ha fatto da incubatore partendo dal territorio e da una serie di esperienze di terapia psichiatrica che in pochi mesi si sono contaminate a vicenda, a Roma, Torino, Milano, Genova, Orvieto, in Emilia Romagna e all’estero.

“Questa Rassegna nazionale segna un grande risultato per l’Uisp e rappresenta un pò *la sintesi dei valori della nostra associazione*, dall’inclusione alla promozione della salute – commenta *Tiziano Pesce, presidente nazionale Uisp* – Tutti in campo a correre dietro ad un pallone per la passione della propria vita”. *GUARDA IL VIDEO [2]

[4] La Partita della parità e del rispetto scende in campo a Caivano (Na) martedì 1 ottobre

La Partita della Parità e del Rispetto sarà in campo a Caivano il 1 ottobre: giornalisti, rappresentanti del mondo dello spettacolo e del terzo settore uniti contro degrado e violenza *a sostegno della comunità locale*. L’iniziativa, nell’ambito della dodicesima *Giornata europea delle Fondazioni*, si terrà nell’area sportiva di Parco Verde realizzata attraverso il progetto *“La bellezza necessaria”*.

Le associazioni nazionali promotrici dell’iniziativa (*Amnesty International Italia, Usigrai, AIC-Associazione Italiana Calciatori, Assist-Associazione Nazionale Atlete; Sport4society e Uisp, con il patrocinio della Fnsi*) hanno unito le loro forze a quelle di *Fondazione con il Sud*, alle *associazioni di Caivano, a Uisp e Libera Campania*. La manifestazione è inserita all’interno della campagna *“Un’altra partita. Comunità in campo”* promossa da Acri, l’associazione delle Fondazioni di origine bancaria.

Hanno già dato la loro adesione e scenderanno in campo, tra gli altri: *Vittorio Di Trapani*, presidente Fnsi; *Tiziano Pesce*, presidente nazionale Uisp; *Stefano Consiglio*, presidente Fondazione con il Sud; *Fabio Appetiti*, Aic; *Monica Pietrangeli*, responsabile Usigrai Cpo; *Simone Digennaro*, presidente corso di laurea in Scienze Motorie Università di Cassino; la *squadra dei giornalisti Rai*

[5] Parità di genere e diritto a competere: servono nuove regole. Intervista alla sociologa Alessia Tuselli

Con le Olimpiadi e le Paraolimpiadi di Parigi si è data visibilità ai diritti delle persone Lgbti+. Nel suo articolo “Parità formale o sostanziale? Lo sport è un banco di prova globale” [6], Manuela Claysset, responsabile Politiche di genere e diritti Uisp, porta all’attenzione del lettore gli episodi omofobici e transfobici che hanno riguardato le atlete *Imane Khelif e Valentina Petrillo*, evidenziando l’importanza di dirigere lo sport verso una sostanziale parità di diritti, tutele e riconoscimenti per tutte le persone.

Iniziamo la serie di interventi finalizzati ad approfondire questi temi con* Alessia Tuselli*, saggista e sociologa dell’Università di Trento. “*Lo sport non può porsi al di fuori del rispetto dei diritti umani* – afferma Tuselli – Non si può imporre alle persone come devono essere rispetto ad una sfera così intima e privata. *Occorre pensare a nuove prospettive*, come ci insegna ad esempio lo sport paralimpico, creando delle categorie sulla base di parametri funzionali diversi, che permettono di misurare e comparare i livelli della prestazione”

[7] “Ri-generare la promozione della salute: i divari territoriali”. Seminario nazionale Uisp a Napoli

*Sabato 28 settembre* a Napoli, presso l’antisala dei Baroni del Maschio Angioino, si svolgerà, dalle 10.30 alle 13, il seminario “Ri-generare la promozione della salute: i divari territoriali”.

Il seminario sarà aperto dai saluti di *Gaetano Manfredi*, sindaco del Comune di Napoli ed *Emanuela Ferrante*, assessora allo Sport e Pari Opportunità Comune di Napoli. Interverranno: *Massimo Gasparetto*, responsabile Politiche per la promozione della salute Uisp; *Daniela Galeone*, direttrice ex Ufficio 8 – Promozione salute e prevenzione, controllo malattie cronico-degenerative – ministero della Salute; *Fiona Bull*; capo dell’Unità dell’OMS per l’attività fisica; *Gaetano Vecchione*, consigliere economico Svimez; *Stefano Consiglio*, presidente Fondazione con il Sud; *Giovanni Azzaro*, Anci-vice sindaco Comune di Taranto; *Tiziano Pesce*, presidente nazionale Uisp. Introduce e modera *Vincenzo Manco*, responsabile Centro Studi e Terzo Settore Uisp

[8] Uisp per la pace: l’adesione ai comunicati di Aoi e Rete pace e disarmo. Il Libano non sia la nuova Gaza

*L’Uisp aderisce agli appelli lanciati in questi giorni da AOI, l’Associazione delle Organizzazioni italiane di solidarietà e cooperazione internazionale e Rete pace e disarmo*, che chiedono a gran voce il cessate il fuoco e adeguate operazioni umanitarie per sostenere la popolazione libanese, dopo quella di Gaza, allo stremo a causa degli attacchi indiscriminati in corso.

*AOI ha espresso grande preoccupazione per la gravissima emergenza umanitaria che ha colpito il Libano* negli ultimi giorni a causa degli attentati e dei bombardamenti israeliani. Siamo ormai ad oltre 500mila sflollati dalle loro case, più di 500 morti e un numero enorme di feriti nelle 88 località colpite, dati purtroppo in rapidissima e tragica ascesa.

*Rete pace e disarmo* ha lanciato un appello: le azioni di guerra in corso in Libano rischiano di diventare *un nuovo, sanguinoso passo di escalation verso una guerra aperta e totale in Medio Oriente*

[9] Sport e diritti: l’Uisp Day di Modena sulla Rai con l’intervista a Valentina Petrillo

Domenica 22 settembre si è tenuta a Modena, presso il Parco Novi Sad, *la prima edizione di Uisp Day*, iniziativa che ha ospitato oltre venti pratiche sportive, accogliendo più di 5000 persone per una giornata targata Uisp e Cip-Comitato Italiamo Paralimpico, all’insegna dello sport e dell’inclusività, aperta a tutta la cittadinanza.

Ospite d’eccezione durante la conferenza sulle diversità, *Valentina Petrillo, atleta ipovedente e prima transgender ad aver gareggiato alle Paralimpiadi di Parigi 2024*. La redazione della* TgR Rai Emilia Romagna*, con il giornalista Nelson Bova ha intervistato l’atleta sull’episodio del paragone social con la pugile algerina Imane Khelif. “*L’ho vissuto come un anticipo di quello che sarebbe successo anche a me*. Un anticipo di polemiche che avrebbero coinvolto la mia persona. Per questa ragione, in caso di vittoria, avevo pensato anche ad un piano B, che mi avrebbe permesso di cercare una sistemazione fuori l’Italia, dove *avrei avuto paura* di rimanere”.

*GUARDA IL VIDEO DELL’INTERVISTA [10]*

[11] Guida associativa Uisp: per la gestione di associazioni e società sportive. La 4^ sezione del Vademecum Uisp

*Guida associativa* [12]. Prosegue l’approfondimento sui contenuti del Vademecum Uisp 2024/25, nella quarta e ultima parte si approfondiscono i temi legati ai vantaggi dei soci Uisp, le opportuità per vivere lo sport in sicurezza e la gestione delle società sportive dilettantistiche. *

*La *sicurezza* degli atleti e dei partecipanti deve essere una priorità fondamentale, motivo per cui esistono diverse soluzioni assicurative che possono tutelare gli atleti e l’organizzazione. Essere socio Uisp comporta *numerosi vantaggi* che ampliano le opportunità di partecipazione e di crescita nel mondo sportivo*

[13] L’Uisp sulla Rai con la /Follow me Cup/ di Cagliari per persone non vedenti

Nelle acque del *Golfo degli Angeli di Cagliari* si è svolta *domenica 22 settembre la Follow Me Cup*, una veleggiata organizzata dall’Uisp e interamente dedicata a trenta persone non vedenti e ipovedenti. Le imbarcazioni, gli equipaggi e gli istruttori sono stati messi a disposizione da *Avas – Armatori vela d’altura Sardegna*. L’iniziativa non è stata una competizione sportiva ma un’occasione per rinnovare un forte messaggio di inclusione e superamento delle barriere. “Perché lo sport può essere praticato da tutti, indipendentemente dalle proprie capacità”, ha commentato *Pietro Casu, presidente del comitato Uisp di Cagliari*.

La veleggiata Uisp è stata seguita anche dalla* redazione della TgR Rai Sardegna*, che con le sue bellissime immagini ha raccontato una giornata di sport e inclusione. *GUARDA IL SERVIZIO DELLA TGR RAI SARDEGNA [14]*

[15] In tutta Italia proseguono i corsi di formazione Uisp: ecco il calendario aggiornato

Proseguono i corsi di formazione Uisp *organizzati dai Comitati regionali e territoriali e dai Settori di attività nazionali*. I percorsi formativi procedono su un doppio binario: in presenza e in videoconferenza, a seconda delle necessità didattiche. L’Uisp ha sempre messo *al primo posto la qualità della formazione* e la capacità di innovare la sua proposta anche dal punto di vista tecnologico.

Sono *circa 150 le qualifiche nazionali che l’Uisp rilascia* a tecnici, giudici, operatori, istruttori, insegnanti, maestri, riferite alle* 180 discipline organizzate in tutta Italia, a cui si aggiungono i corsi per dirigenti*. Ogni percorso formativo, oltre agli aspetti specifici delle discipline e delle qualifiche richieste, prevede materie di studio finalizzate al benessere, al gioco, al divertimento, ma anche all’educazione, all’inclusione, alla valorizzazione e cura dell’ambiente

[16] Almanacco iniziative antirazziste Uisp: a Parma l’ottava edizione del Torneo Matteo Bagnaresi

*Sabato 28 e domenica 29 settembre* si terrà presso il* parco della Cittadella di Parma* l’ottava edizione del torneo Antirazzista Matteo Bagnaresi, inserito all’interno della cornice dell’Almanacco delle iniziative antirazziste Uisp. L’evento avrà luogo nell’ambito della Festa dello sport per tutti, targata Uisp Parma. Il comitato parmense, infatti, insieme all’associazione Matteo Bagnaresi, l’Hasta Siempre Bagna, ed in collaborazione con la società sportiva La Paz Antirazzista, si occupa anche quest’anno dell’organizzazione di questo *evento sportivo e sociale, nel ricordo di Bagnaresi*, un ragazzo che credeva fortemente nell’impegno sociale e nella lotta contro le ingiustizie e gli sfruttamenti.

Ragazzi e ragazze potranno partecipare a *tornei di calcio e basket*, non agonistici e con arbitraggio libero, o seguire *spettacoli* di intrattenimento per tutte le età, ascoltare musica dal vivo, dj set e dibattiti musicali

[17] Uisp Reggio Emilia: sabato 28 settembre torna il Festival della Salute per prevenzione e sani stili di vita

Il 28 settembre *al Parco San Lazzaro di Reggio Emilia* va in scena la seconda edizione del Festival della salute promosso dal Dipartimento di Sanità Pubblica insieme a tante realtà associative tra cui Uisp, ma anche partner pubblici e privati. Il tema è quello della *prevenzione declinata in laboratori, eventi e punti informativi* attivi tutto il giorno e aperti a grandi e piccoli.

Sport e movimento saranno tra i temi principali del festival che, come da tradizione, schiera in prima linea i sani stili di vita nei tre pilastri della prevenzione: *movimento, alimentazione e sanità pubblica*

[18] Uisp Grosseto alla presentazione del libro “Autismo, sport, inclusione” di Fabio La Malfa

“Autismo sport inclusione” è il libro curato da Fabio La Malfa. La presentazione è avvenuta nella mattinata di sabato 21 settembre *nella sala congressi del palazzo della Provincia di Grosseto*: l’evento, co-organizzato dalla Confesercenti di Grosseto e dal comitato Uisp, ha premesso di trattare tematiche molto importanti per i due enti, con l’autore che ha dato voce a proprie esperienze personali, evidenziando come sia possibile ottenere* risultati sorprendenti dal punto di vista dell’inclusione nello sport.

*“Le esperienze a tutto tondo che vengono narrate nel libro e riguardanti diverse discipline danno benissimo l’idea del potenziale inclusivo dello sport”, ha detto il *presidente Uisp Grosseto Sergio Perugini

[19] MovieMenti: i ciak dello sport sociale e per tutti Uisp. I video e i servizi radio/tv che raccontano l’associazione

Ciak, azione! *Un mese di sport, raccontati dai media ma non solo*. Dal 3 agosto al 6 settembre, lo sport sociale e per tutti Uisp ha trovato nel web il canale per raccontarsi. Emozioni, volti e attività dello sport sociale del territorio nel web riescono a ritrovare la possibilità di esprimersi e raccontarsi.

Video in diretta o trasmissioni tv, servizi giornalistici o brevi video di foto per raccontare il valore dello sport per tutti. Ogni settimana selezioniamo i *video intercettati sui social, sentiti in radio o visti in tv *

[20] Sport sociale e per tutti: gli articoli Uisp nazionale più letti degli utlimi giorni

Nel corso di questi giorni in primo piano: *Sport e sostenibilità*, non solo promesse, servono fatti; tra una settimana il calcio d’inizio di *Matti per il calcio*; a *Modena* arriva l’Uisp Day; con Uisp *Milano* e DGI Nordsjælland la condivisione incontra lo sport; l’Uisp aderisce alla *Settimana europea dello sport*

[21] Il tuo 5×1000 della dichiarazione Irpef all’Uisp per i diritti e la coesione

Come tutti gli anni siamo chiamati a scegliere a chi destinare il 5 per mille. Donare attraverso questo strumento significa dare concretezza al principio di sussidiarietà orizzontale in modo volontario e consapevole.

*L’Uisp, come ente che opera nell’ambito del non profit della promozione sportiva e sociale può beneficiare di questo tipo di sostegno*.

*Attraverso lo sport, importante fattore di promozione dello sviluppo sostenibile, l’Uisp continuerà a promuovere e valorizzare gli aspetti sociali, economici ed ambientali come l’associazione delle “attività sostenibili” per migliorare il mondo, il nostro Paese e la società nella quale viviamo continuando a tenere saldi *gli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite*

