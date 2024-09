(AGENPARL) - Roma, 27 Settembre 2024

(AGENPARL) – ven 27 settembre 2024 Liguria: Baruffi (Pd), unire per alternativa a gestione Toti-Bucci

“Sapevamo fin dall’inizio che la sfida di unire le forze di opposizione, in Liguria, era più difficile che altrove, ma nonostante questo il confronto è stato sempre rispettoso e costruttivo, ancorché su posizioni distinte. Il nostro impegno come PD era e resta quello di unire sui temi con l’obiettivo di offrire un’alternativa solida e credibile alla gestione Toti/Bucci di questi anni. Sosteniamo con forza il percorso di coinvolgimento e allargamento intrapreso dal nostro candidato presidente Andrea Orlando che ha lavorato incessantemente per l’unità. Il Partito democratico, come prima forza di opposizione, sente tutta la responsabilità di costruire coalizioni competitive e si fa carico di proporre soluzioni per accompagnare i territori e superare le difficoltà degli alleati.

Domani con la presentazione delle liste inizia ufficialmente la campagna elettorale e siamo impegnati insieme a Orlando per offrire ai cittadini liguri la possibilità di una scelta di cambiamento, per voltare davvero pagina, per il diritto al futuro della Liguria”. Lo dichiara Davide Baruffi, responsabile Enti Locali nella Segreteria nazionale del Pd.

