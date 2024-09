Inaugurazione IAT-r in Via Garibaldi 18

(AGENPARL) - Roma, 27 Settembre 2024

(AGENPARL) – ven 27 settembre 2024 PARMA WELCOME: inaugurazione ufficiale della nuova sede dello IAT-r

Parma, 27 settembre 2024 – La nuova sede dell’Ufficio Informazione e Accoglienza Turistica (IAT-r) in via Garibaldi 18, operativa già da qualche settimana, è stata ufficialmente inaugurata oggi dal Sindaco Michele Guerra, dal Presidente della Provincia Andrea Massari e dal Vice Sindaco con deleghe a Turismo e Cultura, Lorenzo Lavagetto.

I nuovi spazi, completamente rinnovati, nei locali già sede della Provincia, si affacciano sul Complesso Museale della Pilotta e sono a pochi passi dal Complesso di San Paolo e dalla Camera della Badessa affrescata dal Correggio.

“Abbiamo lavorato insieme ad uno spazio non solo circondato da beni culturali importanti, ma che permette di andare incontro prima ai turisti, e che, nel punto di maggior passaggio, conduce efficacemente le persone verso i percorsi culturali sia della città che della provincia” Ha detto il Sindaco Michele Guerra al taglio di nastro “questa è la sfida che ci siamo dati già dall’esperienza di Parma Capitale Italiana della Cultura: promuovere Parma come area vasta, con tutte le sue tipicità straordinarie dal punto di vista culturale, gastronomico e paesaggistico. Muoversi in questa direzione ha dato importanti risultati e lo vediamo in una Parma sempre più visitata da turisti italiani ed internazionali.”

Il front office di Informazione e Accoglienza Turistica Reservation – Parma Welcome – svolge attività di informazione turistica, proposte di luoghi, esperienze, eventi e manifestazioni relative a Parma e al suo territorio, 7 giorni su 7, dalle 9.00 alle 19.00.

“Abbiamo recuperato uno spazio inutilizzato già da qualche tempo” ha sottolineato il vice Sindaco Lorenzo Lavagetto “il nuovo IAT restituisce l’idea di una città che punta sullo sviluppo del turismo: sarà aperto 364 giorni, sarà capace di rispondere a chiunque e ogni giorno dalle 9 alle 19. Questo IAT rappresenta un impegno concreto nel promuovere la città e lo inauguriamo insieme al portale completamente rinnovato ed iterattivo di Parma Welcome”