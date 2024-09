(AGENPARL) - Roma, 27 Settembre 2024

(AGENPARL) – ven 27 settembre 2024 COMUNICATO STAMPA

ESQUILINO: AVVIATO TAVOLO TRA POLO CIVICO E CAMPIDOGLIO PER AFFRONTARE TEMA ACCOGLIENZA E SVILUPPO TERRITORIO

Roma, 27 settembre 2024 – Si è svolto questa sera in Campidoglio un incontro con i rappresentanti del Polo Civico Esquilino. Erano presenti il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri, l’assessora ai servizi sociali Barbara Funari, l’assessore al Patrimonio e politiche abitative Tobia Zevi, la Presidente del I Municipio Lorenza Bonaccorsi, la Presidente del II Municipio Francesca Del Bello e i consiglieri comunali Valeria Baglio, Tiziana Biolghini e Alessandro Luparelli e Tommaso Amodeo.

L’incontro si è svolto all’insegna del rispetto e dell’ascolto reciproco. Sono state affrontate le molteplici criticità del quadrante, in particolare la gestione, i progetti e l’assistenza ai senza fissa dimora, soprattutto all’indomani dello sgombero della tendopoli di Viale Pretoriano.

Oltre alle ipotesi di valorizzazione delle attività culturali, sportive e sociali, l’incontro ha messo in luce le varie posizioni e le istanze dei rappresentanti del territorio sulle modalità di azione rispetto alla necessità di decoro, sicurezza, accoglienza e rispetto delle persone.

L’amministrazione ha sottolineato e ribadito che le azioni intraprese dal Campidoglio puntano all’accoglienza, all’assistenza delle persone fragili e a riconsegnare alla città luoghi abbandonati da troppo tempo. È stato inoltre ribadito come lo sgombero di Viale Pretoriano e l’installazione della cancellata sono stati due eventi particolari, volti esclusivamente alla tutela delle Mura Aureliane, svolti nel pieno rispetto delle persone senza fissa dimora, che hanno ricevuto tutta l’assistenza prevista. Il Sindaco ha inoltre ribadito come le cancellate non saranno mai la soluzione definitiva all’emergenza abitativa e come il modello ideale sia quello attuato, come nel caso del campo rom di Via Cesare Lombroso o degli sgomberi pacifici con il metodo “da casa a casa”.

Gualtieri ha evidenziato come tutte le possibili soluzioni passano per il reperimento di luoghi fisici nei quali offrire una dimora a chi non ha una casa e questo, soprattutto alle porte dell’Anno Santo, è una priorità legata anche alle indicazioni del Santo Padre riguardo all’accoglienza, al rispetto e alla dignità delle persone. Il Sindaco ha infine assicurato che saranno messe in atto tutte le iniziative, anche temporanee, per garantire la necessaria assistenza a chi ne ha bisogno e saranno parallelamente intraprese tutte le azioni politiche e amministrative necessarie a trovare nuovi luoghi di accoglienza.

Il Polo Civico ha proposto al Sindaco diverse soluzioni innovative in merito all’accoglienza che l’amministrazione ha ascoltato con estremo interesse.

Questo incontro è stato il primo di

una serie di appuntamenti nei quali saranno affrontate e monitorate le azioni intraprese per affrontare l’emergenza abitativa e le criticità legate al territorio.

Così in una nota il Campidoglio.