Comunicato stampa – Salute Mentale: il 10 ottobre una giornata di eventi in tutta la nostra ASST

(AGENPARL) - Roma, 27 Settembre 2024

(AGENPARL) – ven 27 settembre 2024 Consulta tutti gli eventi

organizzati per la Giornata

Mondiale della Salute Mentale

dalla

SCREENING DELLA MEMORIA

Il 10 Ottobre in questa Farmacia sarà attivo un ambulatorio per lo

Screening della Memoria, gestito dalle Psicologhe della SSD

Psicologia Clinica dell’ASST Bergamo Ovest.

Questa attività è aperta a tutta la popolazione femminile sopra i 65

anni e prevede la somministrazione di un breve screening di circa

20 minuti, al fine di valutare le capacità di memoria.

Se sei interessata prenota subito il tuo screening!

Colloqui psicologici individuali

e/o di coppia

I Colloqui psicologici individuali e/o di coppia si svolgeranno al Consultorio familiare di

Romano di L.dia, 1° piano, Via Mario Cavagnari, 5

Giovedì 10 Ottobre 2024

Dalle ore 09.00 alle ore 12.00

Prenotazione obbligatoria al n° 0363/919254 oppure 0363/919264

Se sei interessata prenota il tuo appuntamento!

Colloqui psicologici clinici

I Colloqui psicologici si svolgeranno presso l’Ospedale di Treviglio-Caravaggio, Ambulatorio

27 e Ambulatori Psichiatria

Giovedì 10 Ottobre 2024

Dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00

Accesso libero

Screening Depressione

Post Partum – DPP Gli screening sulla Depressione post partum e la distribuzione di materiale sul tema, si

svolgeranno al Consultorio familiare di Romano di L.dia, 1° piano, Via Mario Cavagnari, 5

Giovedì 10 Ottobre 2024

Dalle ore 14.00 alle ore 16.30

Prenotazione obbligatoria al n° 0363/919254 oppure 0363/919264

Se sei interessata prenota il tuo appuntamento!

Colloqui psicologici – Area Perinatalità

La Psicologa offrirà consulenze a donne in gravidanza o che hanno partorito da meno di un anno, che

vogliono confrontarsi sui loro vissuti emotivi, sul rapporto col bambino, che sentono il bisogno di

affrontare una fatica di tipo psicologico (personale o relazionale) o che semplicemente desiderano avere

informazioni sui servizi a disposizione delle neomamme nei Consultori familiari.

I colloqui si svolgeranno al Consultorio familiare di Treviglio, Piazzale L. Meneguzzo, 3 (di

fronte all’ospedale, in fondo a parcheggio Ovest).

Giovedì 10 Ottobre 2024

Dalle ore 11.00 alle 12.30 e dalle 13.30 alle ore 16.30

Prenotazione obbligatoria al n° 0363/590976 Telefonando dalle ore 9.00 alle ore 16.00

da lunedì a venerdì

Se sei interessata prenota il tuo appuntamento!

Colloqui psicologici – Area Perinatalità

La Psicologa offrirà consulenze a donne in gravidanza o che hanno partorito da meno di un anno, che

vogliono confrontarsi sui loro vissuti emotivi, sul rapporto col bambino, che sentono il bisogno di

affrontare una fatica di tipo psicologico (personale o relazionale) o che semplicemente desiderano avere

informazioni sui servizi a disposizione delle neomamme nei Consultori familiari.

I colloqui si svolgeranno al Consultorio familiare di Zanica, Via Serio, 1

Giovedì 10 Ottobre 2024

Dalle ore 08.30 alle 13.00

da lunedì a venerdì

Se sei interessata prenota il tuo appuntamento!

Convegno «A proposito di Depressione»

La depressione è oggi più che mai un’emergenza sanitaria e sociale. L’OMS aveva previsto che nel 2030 l’impatto delle

malattie mentali nel mondo avrebbe superato quello delle patologie cardiovascolari, ma oggi la depressione è già la prima

causa di disabilità e secondo molte stime la pandemia di Covid-19 ne ha ulteriormente incrementato l’incidenza anche a

causa della crisi sanitaria ed economica in atto. Sensibilizzare e informare sulla necessità una cultura condivisa fra gli

operatori sanitari per favorire il riconoscimento, la diagnosi e una corretta gestione delle persone con depressione

Sala Convegni – Ospedale di Treviglio – Piazzale Ospedale Luigi Meneguzzo,1

Giovedì 10 Ottobre 2024

Dalle ore 14.30 alle 18.00

Prenotazione obbligatoria al n° 0363/424573, dal lunedì al venerdì, dalle ore 08.30 alle ore

Se sei interessata prenota il tuo appuntamento!

“Le stagioni della salute al femminile”

Laboratorio Mamma- Figlia

Incontro per mamme e figlie adolescenti, tra i 15 ed i 18 anni, per parlare della salute al femminile e

per mettersi in ascolto le une delle altre senza giudizio.

I Laboratori si svolgeranno al Consultorio familiare di Ponte San Pietro – Casa di Comunità,

piano 1, Via Caironi n. 7

Giovedì 10 Ottobre 2024

Dalle ore 18.00 alle 20.00