(AGENPARL) - Roma, 26 Settembre 2024

(AGENPARL) – gio 26 settembre 2024 SCUOLA, CASO (M5S): INTOLLERABILI INGERENZE DEI PRO-VITA

Roma, 26 sett. – “Siamo seriamente preoccupati per l’infiltrazione delle associazioni Pro-Vita nelle istituzioni. Abbiamo chiesto al Ministro dell’Istruzione come intenda proteggere le scuole da queste ingerenze, ma la sua risposta è stata imbarazzante. Del resto è risaputo che molti membri di questo Governo provengano dalle organizzazioni Pro-vita, le stesse che hanno addirittura pubblicato una lista di proscrizione contro chi promuove l’inclusione e la libertà di genere. Questo ha generato un clima di terrore nelle scuole, impedendo corsi fondamentali sull’inclusione e l’affettività. Inaccettabile è anche l’attacco di questo Governo contro il “Laboratorio per bambin* trans e gender creative” dell’Università di Roma Tre, condotto da un gruppo di ricercatori. Così come

troviamo vergognosi i corsi Teen Star, accreditati dal Ministero, che promuovono castità e astinenza come uniche soluzioni per evitare le gravidanze, negando le identità transgender e riducendo la donna a un semplice supporto per l’uomo. Siamo davanti ad una visione retrograda e oscurantista che non possiamo tollerare. È ora di difendere un’educazione inclusiva e rispettosa per tutti!”

Così il deputato Antonio Caso, Capogruppo M5S in Commissione Cultura

